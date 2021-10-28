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https://ria.ru/20211028/assanzh-1756749227.html
Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на слушаниях
Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на слушаниях - РИА Новости, 28.10.2021
Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на слушаниях
Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не позволило ему участвовать в заседании Высокого суда Лондона по видеосвязи в четверг, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:18
2021-10-28T19:20
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
эквадор
швеция
джулиан ассанж
wikileaks
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ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Лурдес Гомес. Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не позволило ему участвовать в заседании Высокого суда Лондона по видеосвязи в четверг, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Аитор Мартинес.По словам защитника, состояние здоровья Ассанжа очень плохое, в чем может убедиться "любой человек, который его увидит". "Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели. На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжелое", - рассказал Мартинес.Он добавил, что представители американской стороны на заседании сосредоточились на том, чтобы "раскритиковать медицинские заключения" о состоянии здоровья, "пытаясь дискредитировать то, о чем сообщили известные эксперты в области медицины". "Однако они просто критиковали эти отчеты, без каких-либо "научных обоснований", - сказал Мартинес.Эти медицинские доклады, которые были изучены во время процесса, привели к тому, что судья Центрального уголовного суда Лондона пришла к выводу, что состояние Ассанжа "очень опасно, с серьезными проблемами, которые могут привести к самоубийству в Америке", напомнил адвокат."Более того: неточность представителей Соединенных Штатов дошла до того, что они заявили, что один из этих врачей подготовил доклад без присутствия Джулиана Ассанжа, суд и барристер защиты поправили это (заявление – ред.), напомнив, что врач лично осмотрел Ассанжа", - отметил адвокат."На самом деле, ухудшение здоровья Джулиана Ассанжа - это не только вопрос, подтвержденный медицинскими заключениями, которые были представлены в суде первой инстанции, но и докладчик Организации Объединенных Наций против пыток опубликовал отчеты в том же духе, проверив Джулиана Ассанжа с известными врачами, поэтому позиция США противоречит, можно сказать, всему медицинскому сообществу, которое имело доступ к Джулиану Ассанжу", - сказал Мартинес.В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. В ходе слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.По сути, единственным основанием для решения об отказе в экстрадиции тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По мнению британской судьи, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли, и он может обойти меры безопасности, если захочет совершить самоубийство. После этого представители правительства США подали апелляцию. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211028/assanzh-1756742831.html
https://ria.ru/20211027/assanzh-1756587826.html
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эквадор
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks
19:18 28.10.2021 (обновлено: 19:20 28.10.2021)
 
Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на слушаниях

Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на слушаниях даже по видеосвязи состоянием здоровья

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Лурдес Гомес. Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не позволило ему участвовать в заседании Высокого суда Лондона по видеосвязи в четверг, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Аитор Мартинес.
По словам защитника, состояние здоровья Ассанжа очень плохое, в чем может убедиться "любой человек, который его увидит". "Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели. На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжелое", - рассказал Мартинес.
Он добавил, что представители американской стороны на заседании сосредоточились на том, чтобы "раскритиковать медицинские заключения" о состоянии здоровья, "пытаясь дискредитировать то, о чем сообщили известные эксперты в области медицины". "Однако они просто критиковали эти отчеты, без каких-либо "научных обоснований", - сказал Мартинес.
Эти медицинские доклады, которые были изучены во время процесса, привели к тому, что судья Центрального уголовного суда Лондона пришла к выводу, что состояние Ассанжа "очень опасно, с серьезными проблемами, которые могут привести к самоубийству в Америке", напомнил адвокат.
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"Более того: неточность представителей Соединенных Штатов дошла до того, что они заявили, что один из этих врачей подготовил доклад без присутствия Джулиана Ассанжа, суд и барристер защиты поправили это (заявление – ред.), напомнив, что врач лично осмотрел Ассанжа", - отметил адвокат.
"На самом деле, ухудшение здоровья Джулиана Ассанжа - это не только вопрос, подтвержденный медицинскими заключениями, которые были представлены в суде первой инстанции, но и докладчик Организации Объединенных Наций против пыток опубликовал отчеты в том же духе, проверив Джулиана Ассанжа с известными врачами, поэтому позиция США противоречит, можно сказать, всему медицинскому сообществу, которое имело доступ к Джулиану Ассанжу", - сказал Мартинес.
В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. В ходе слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
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По сути, единственным основанием для решения об отказе в экстрадиции тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По мнению британской судьи, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли, и он может обойти меры безопасности, если захочет совершить самоубийство. После этого представители правительства США подали апелляцию. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЭквадорШвецияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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