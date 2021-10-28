https://ria.ru/20211028/asean-1756692798.html

Россия и АСЕАН будут укреплять сотрудничество в рамках ООН

Россия и АСЕАН будут укреплять сотрудничество в рамках ООН - РИА Новости, 28.10.2021

Россия и АСЕАН будут укреплять сотрудничество в рамках ООН

Россия и АСЕАН намерены укреплять сотрудничество в рамках ООН по вопросам взаимной обеспокоенности, следует из опубликованного на сайте Кремля Комплексного... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:22

2021-10-28T15:22

2021-10-28T15:22

в мире

оон

ассоциация государств юго-восточной азии

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены укреплять сотрудничество в рамках ООН по вопросам взаимной обеспокоенности, следует из опубликованного на сайте Кремля Комплексного плана действий по реализации стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021 – 2025 годы."Укреплять сотрудничество в рамках ООН по согласованным вопросам, вызывающим взаимную обеспокоенность, в частности, расширяя взаимодействие постоянных представителей Российской Федерации и государств – членов АСЕАН при ООН", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211028/nerasprostranenie-1756690244.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, ассоциация государств юго-восточной азии, россия