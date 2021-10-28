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Россия и АСЕАН договорились работать на основе взаимоуважения суверенитета
Россия и АСЕАН договорились работать на основе взаимоуважения суверенитета - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН договорились работать на основе взаимоуважения суверенитета
РФ и страны АСЕАН договорились развивать взаимодействие на принципах взаимного уважения независимости, суверенитета и национальной идентичности, права каждого... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:40
2021-10-28T14:40
2021-10-28T14:40
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ и страны АСЕАН договорились развивать взаимодействие на принципах взаимного уважения независимости, суверенитета и национальной идентичности, права каждого государства на существование без вмешательства извне. Совместное заявление лидеров России и стран АСЕАН по итогам саммита размещена на сайте Кремля."Заявляем, что будем развивать взаимодействие между РФ и странами-членами АСЕАН на основе принципов взаимного уважения независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности и национальной идентичности, уважения международного права, права каждого государства на существование без вмешательства извне, подрывной деятельности или принуждения, невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного урегулирования споров, неприменения силы и (или) угрозы силой, эффективного сотрудничества", - отмечается в документе.Стороны также договорились укреплять сотрудничество и изучать возможности для практической совместной работы в рамках Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН с диалоговыми партнерами и таких платформ, как Расширенный морской форум АСЕАН.
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в мире, владимир путин, экономическое сообщество асеан, россия
Россия и АСЕАН договорились работать на основе взаимоуважения суверенитета
Россия и АСЕАН договорились развивать взаимодействие на принципе уважения суверенитета
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
РФ и страны АСЕАН договорились развивать взаимодействие на принципах взаимного уважения независимости, суверенитета и национальной идентичности, права каждого государства на существование без вмешательства извне. Совместное заявление лидеров России
и стран АСЕАН по итогам саммита размещена на сайте Кремля.
"Заявляем, что будем развивать взаимодействие между РФ и странами-членами АСЕАН на основе принципов взаимного уважения независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности и национальной идентичности, уважения международного права, права каждого государства на существование без вмешательства извне, подрывной деятельности или принуждения, невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного урегулирования споров, неприменения силы и (или) угрозы силой, эффективного сотрудничества", - отмечается в документе.
Стороны также договорились укреплять сотрудничество и изучать возможности для практической совместной работы в рамках Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН с диалоговыми партнерами и таких платформ, как Расширенный морской форум АСЕАН.