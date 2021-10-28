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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211028/afganistan-1756714487.html
В МИД ответили на вопрос о признании новых афганских властей
В МИД ответили на вопрос о признании новых афганских властей - РИА Новости, 28.10.2021
В МИД ответили на вопрос о признании новых афганских властей
На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Россией новых афганских властей является преждевременной, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:59
2021-10-28T17:14
россия
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Россией новых афганских властей является преждевременной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Президент РФ Владимир Путин, выступая на международном дискуссионном клубе "Валдай", заявил, что Россия будет принимать решение об исключении талибов (движение "Талибан"*) из списка террористов в зависимости от их решений. Вместе с тем, добавил Путин, решение о включении "Талибана"* в список террористических организаций принято на уровне ООН."На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Российской Федерацией новых афганских властей является преждевременной. Вместе с тем мы полагаем, что конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества, региональных партнеров, в частности в деле формирования этнополитически сбалансированного правительства, продолжение борьбы с терроризмом, борьбы с накропреступностью, соблюдение основных прав и свобод граждан действительно могут оказать стимулирующее воздействие на вышеуказанные процессы", - сказала Захарова на брифинге.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:59 28.10.2021 (обновлено: 17:14 28.10.2021)
 
В МИД ответили на вопрос о признании новых афганских властей

Захарова: вопрос об официальном признании Россией новых афганских властей преждевременный

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Россией новых афганских властей является преждевременной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на международном дискуссионном клубе "Валдай", заявил, что Россия будет принимать решение об исключении талибов (движение "Талибан"*) из списка террористов в зависимости от их решений. Вместе с тем, добавил Путин, решение о включении "Талибана"* в список террористических организаций принято на уровне ООН.
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"На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Российской Федерацией новых афганских властей является преждевременной. Вместе с тем мы полагаем, что конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества, региональных партнеров, в частности в деле формирования этнополитически сбалансированного правительства, продолжение борьбы с терроризмом, борьбы с накропреступностью, соблюдение основных прав и свобод граждан действительно могут оказать стимулирующее воздействие на вышеуказанные процессы", - сказала Захарова на брифинге.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиРоссияВ миреТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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