https://ria.ru/20211028/afganistan-1756700138.html
МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики
МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики - РИА Новости, 28.10.2021
МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики
РФ в свете создания совета по борьбе с талибами (движение "Талибан"*) призывает афганские силы отказаться от воинственной риторики, заявила официальный... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:59
2021-10-28T15:59
2021-10-28T16:17
в мире
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
талибан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. РФ в свете создания совета по борьбе с талибами (движение "Талибан"*) призывает афганские силы отказаться от воинственной риторики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва продолжает наблюдать за развитием ситуации в Афганистане и обратила внимание на декларацию политических сил предыдущего режима о создании "высшего совета национального сопротивления" для вооруженной борьбы с талибами."Мы призываем все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики и приложить все возможные усилия для завершения процесса национального примирения", - заявила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что инициаторами совета выступили политики, находящиеся за пределами Афганистана, в частности маршал Абдул Рашид Дустум.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756593726.html
афганистан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_603:327:2898:2048_1920x0_80_0_0_f8f65234406976c1f70fa480e0772040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:59 28.10.2021 (обновлено: 16:17 28.10.2021)
МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики
Захарова: Россия призывает Афганистан отказаться от воинственной риторики