https://ria.ru/20211028/afganistan-1756700138.html

МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики

МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики - РИА Новости, 28.10.2021

МИД призвал Афганистан отказаться от воинственной риторики

РФ в свете создания совета по борьбе с талибами (движение "Талибан"*) призывает афганские силы отказаться от воинственной риторики, заявила официальный... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:59

2021-10-28T15:59

2021-10-28T16:17

в мире

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захват власти в афганистане талибами

талибан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. РФ в свете создания совета по борьбе с талибами (движение "Талибан"*) призывает афганские силы отказаться от воинственной риторики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва продолжает наблюдать за развитием ситуации в Афганистане и обратила внимание на декларацию политических сил предыдущего режима о создании "высшего совета национального сопротивления" для вооруженной борьбы с талибами."Мы призываем все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики и приложить все возможные усилия для завершения процесса национального примирения", - заявила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что инициаторами совета выступили политики, находящиеся за пределами Афганистана, в частности маршал Абдул Рашид Дустум.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211027/afganistan-1756593726.html

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в мире, афганистан, россия, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова