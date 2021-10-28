https://ria.ru/20211028/afganistan-1756615296.html

Афганская девушка рассказала о жизни на базе после эвакуации в США

Афганская девушка рассказала о жизни на базе после эвакуации в США - РИА Новости, 28.10.2021

Афганская девушка рассказала о жизни на базе после эвакуации в США

Афганская девушка рассказала РИА Новости, что столкнулась с притеснениями со стороны принадлежащих к другой этнической группе афганцев на американской военной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:14

2021-10-28T09:14

2021-10-28T09:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

бангладеш

висконсин

брауновский университет

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Афганская девушка рассказала РИА Новости, что столкнулась с притеснениями со стороны принадлежащих к другой этнической группе афганцев на американской военной базе в штате Висконсин, где размещают эвакуированных.Движение "Талибан"* 15 августа захватило столицу Афганистана Кабул, а 7 сентября объявило состав временного правительства. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. На военной базе Форт-Маккой в Висконсине США разместили несколько тысяч афганских беженцев.Эвакуация из КабулаДевушка, пожелавшая назвать только первую букву своего имени (К), сообщила, что в середине августа планировала улететь из Кабула в Бангладеш, чтобы начать учебу на первом курсе Азиатского женского университета. Ее планам не суждено было сбыться, поскольку власти в стране захватил "Талибан"*. Ее и еще около 250 афганских студенток эвакуировали на базу Форт-Маккой в Висконсине."Мы должны были отправиться в Бангладеш, наш университет организовал для нас чартерный рейс из аэропорта Кабула. Но мы опоздали на рейс, потому что талибы захватили аэропорт. Мы надолго застряли в аэропорту. Затем американские военные организовали другой чартерный рейс, который доставил нас в Форт-Маккой", - поделилась девушка.Хазарейцы и пуштуныЖизнь афганки на американской военной базе оказалась непростой. Девушка - представительница этнической группы хазарейцев, в США она столкнулась с оскорблениями со стороны эвакуированных из Афганистана, которые принадлежат к доминирующей в стране этнической группе пуштунов.По словам К., в Форте-Маккой находятся около 13 тысяч эвакуированных, примерно 2 тысячи из них - хазарейцы.Напряженность между хазарейцами и пуштунами в Афганистане возникла еще в XIX веке. Хазарейцы считаются одной из самых угнетаемых этнических групп в стране, они подвергаются преследованиям из-за черт внешности, присущих жителям Восточной Азии.К. рассказала, что пуштуны на американской военной базе придирались к ней из-за внешности.Девушка отметила, что хазарейцев и пуштунов разместили на военной базе отдельно, поэтому она сталкивалась с оскорбительными комментариями только при посещении мест общего пользования, например, столовой. К. живет в одной большой комнате с 30 другими женщинами. Большинство ее соседок по комнате - сокурсницы из университета, которые оказывают ей эмоциональную поддержку.Планы на будущееПосле двух лет учебы по специальности "экономика" в Азиатском женском университете в Бангладеш К. собиралась получить степень магистра в университете Великобритании или США. Однако эвакуация сделала эти планы невозможными. Сейчас студентка получила стипендию от Брауновского университета в американском Род-Айленде, но она предназначена только для годичной программы обучения английскому языку. Если К. захочет получить степень бакалавра, ей придется начать все сначала в 24 года.Девушка надеется, что на этой неделе переедет из Форта-Маккой в университет и навсегда оставит этнические оскорбления в прошлом.К. переживает, что долго не сможет увидеться с семьей, поскольку из Афганистана эвакуировали ее одну. Кроме того, ее беспокоит и безопасность семьи в Кабуле. У нее пять братьев, один из которых много лет работал на вооруженные силы США."Моя семья рада тому, что я (смогла бежать). Но они действительно в опасности, потому что мой брат работал в американских войсках... Он подал заявление на специальную иммиграционную визу в США, но застрял в Кабуле", - призналась она.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211022/bezhentsy-1755861918.html

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754278954.html

бангладеш

висконсин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, бангладеш, висконсин, брауновский университет, россия