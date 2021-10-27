https://ria.ru/20211027/zoloto-1756458775.html

Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков

Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2021

Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ проанализирует дальнейшие судебные перспективы дела по возвращению скифского золота, выполнит... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:23

2021-10-27T12:23

2021-10-27T12:44

в мире

россия

амстердам

нидерланды

дмитрий песков

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ проанализирует дальнейшие судебные перспективы дела по возвращению скифского золота, выполнит все необходимое для продолжения процесса.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым". Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756353632.html

россия

амстердам

нидерланды

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в мире, россия, амстердам, нидерланды, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота