https://ria.ru/20211027/zoloto-1756425343.html

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом - РИА Новости, 27.10.2021

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации вокруг скифского золота, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:47

2021-10-27T09:47

2021-10-27T11:35

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

севастополь

республика крым

александр бастрыкин

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации вокруг скифского золота, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, Москва намерена обжаловать это решение."Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета <…> по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым", — прокомментировала Петренко.Содействие в "доскональном изучении ситуации" будут оказывать управление правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного комитета и МИД."Следственные органы <…> в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов России", — подчеркнули в СК.Скифское золотоКоллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако вчера Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове.При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

https://ria.ru/20211027/zoloto-1756409147.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

севастополь

республика крым

россия

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в мире, следственный комитет россии (ск рф), ситуация вокруг коллекции скифского золота, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, светлана петренко, россия