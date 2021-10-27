Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/zoloto-1756425343.html
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом - РИА Новости, 27.10.2021
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации вокруг скифского золота, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:47
2021-10-27T11:35
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
севастополь
республика крым
александр бастрыкин
светлана петренко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/39/1556463962_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8294afa2fc1dbe67923e42cbb6098d1f.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации вокруг скифского золота, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, Москва намерена обжаловать это решение."Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета &lt;…&gt; по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым", — прокомментировала Петренко.Содействие в "доскональном изучении ситуации" будут оказывать управление правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного комитета и МИД."Следственные органы &lt;…&gt; в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов России", — подчеркнули в СК.Скифское золотоКоллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако вчера Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове.При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.
https://ria.ru/20211027/zoloto-1756409147.html
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/39/1556463962_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f0adcc099b8487ef2a598e65a10c2ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, следственный комитет россии (ск рф), ситуация вокруг коллекции скифского золота, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, светлана петренко, россия
09:47 27.10.2021 (обновлено: 11:35 27.10.2021)
 
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со скифским золотом

Глава СК Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации вокруг скифского золота, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, Москва намерена обжаловать это решение.
"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета <…> по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым", — прокомментировала Петренко.
Содействие в "доскональном изучении ситуации" будут оказывать управление правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного комитета и МИД.
"Следственные органы <…> в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов России", — подчеркнули в СК.
Заседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу скифского золота - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
01:28
Французы раскритиковали решение вернуть золото скифов Украине

Скифское золото

Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако вчера Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове.
При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация вокруг коллекции скифского золотаСевастопольРеспублика КрымАлександр БастрыкинСветлана ПетренкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:41Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина
12:40Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок за рубеж
12:40Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой
12:39В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"
12:38Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:36Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
12:34В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
Лента новостейМолния
Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на ПригожинаПесков рассказал о реакции Путина на отмену поездок за рубежТурецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкойВ МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"Хабенский стал новым худруком МХТ имени ЧеховаПутин проведет переговоры с президентом ФинляндииВ Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцевПутин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуВ Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дниВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию