https://ria.ru/20211027/zemletryasenie-1756422236.html
В Охотском море произошло землетрясение
В Охотском море произошло землетрясение - РИА Новости, 27.10.2021
В Охотском море произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,4 в Охотском море в 222 километрах от Магадана, в городе толчки не ощущались, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:21
2021-10-27T09:21
2021-10-27T09:21
происшествия
магадан
охотское море
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МАГАДАН, 27 окт – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,4 в Охотском море в 222 километрах от Магадана, в городе толчки не ощущались, сообщили РИА Новости на сейсмостанции региона."Действительно, подземные толчки магнитудой 5,4 балла в Охотском море на глубине десять километров зафиксировало оборудование. Это в 222 километрах от Магадана, так что в городе подземные точки не чувствовались. Угрозы цунами нет", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211026/zemletryasenie-1756231456.html
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происшествия, магадан, охотское море
В Охотском море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Охотском море в 222 километрах от Магадана