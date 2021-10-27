https://ria.ru/20211027/zemletryasenie-1756422236.html

В Охотском море произошло землетрясение

В Охотском море произошло землетрясение - РИА Новости, 27.10.2021

В Охотском море произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,4 в Охотском море в 222 километрах от Магадана, в городе толчки не ощущались, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:21

2021-10-27T09:21

2021-10-27T09:21

происшествия

магадан

охотское море

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МАГАДАН, 27 окт – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,4 в Охотском море в 222 километрах от Магадана, в городе толчки не ощущались, сообщили РИА Новости на сейсмостанции региона."Действительно, подземные толчки магнитудой 5,4 балла в Охотском море на глубине десять километров зафиксировало оборудование. Это в 222 километрах от Магадана, так что в городе подземные точки не чувствовались. Угрозы цунами нет", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211026/zemletryasenie-1756231456.html

магадан

охотское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магадан, охотское море