https://ria.ru/20211027/zdravookhranenie-1756437821.html

Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения - РИА Новости, 27.10.2021

Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:03

2021-10-27T11:03

2021-10-27T11:07

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил, что средства поступят в регионы прежде всего для оказания медпомощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах РФ."Российские регионы дополнительно получат более 56 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения."Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211027/lekarstva-1756427681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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