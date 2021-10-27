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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/zdravookhranenie-1756437821.html
Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения - РИА Новости, 27.10.2021
Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:03
2021-10-27T11:07
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общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил, что средства поступят в регионы прежде всего для оказания медпомощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах РФ."Российские регионы дополнительно получат более 56 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения."Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств", - добавляется в сообщении.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:03 27.10.2021 (обновлено: 11:07 27.10.2021)
 
Мишустин выделил 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на здравоохранение

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил, что средства поступят в регионы прежде всего для оказания медпомощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах РФ.
"Российские регионы дополнительно получат более 56 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.
"Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств", - добавляется в сообщении.
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