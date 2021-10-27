https://ria.ru/20211027/zapret-1756513898.html

Зеленский ответил на требование запретить выступления российских артистов

Зеленский ответил на требование запретить выступления российских артистов - РИА Новости, 27.10.2021

Зеленский ответил на требование запретить выступления российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов, заявив, что на территории... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:51

2021-10-27T15:51

2021-10-27T15:51

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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов, заявив, что на территории государства уже определены ограничения для некоторых граждан РФ. При этом глава государства переадресовал петицию премьер-министру, главе Службе безопасности Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса усиления ответственности за нарушение этих ограничений.Ранее украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.В своем ответе, опубликованном на сайте главы государства, Зеленский напомнил, что министерство культуры и информационной политики Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию."Статьями 3 и 3-1 Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора… Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", - говорится в сообщении.Он также указал, что в соответствии с законом Служба безопасности Украины в установленном порядке рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина РФ к гастролям."Мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову из просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона", - подчеркнул президент.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20211020/ukraina-1755373087.html

https://ria.ru/20210923/zapret-1751455770.html

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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, министерство культуры украины, юлия чичерина, иван баканов, россия