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Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда - РИА Новости, 27.10.2021
Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:10
2021-10-27T12:27
россия
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госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
занятость
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова."На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тысяч человек, а соискателям на портале "Работа в России" представлено более 2 миллионов вакансий", - сказала замглавы Минтруда.
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россия, экономика, общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), занятость
12:10 27.10.2021 (обновлено: 12:27 27.10.2021)
 
Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда

Замглавы Минтруда Мухтиярова: число занятых на 400 тысяч превышает допандемический уровень

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.
"Численность занятых превышает на 400 тысяч тот допандемический показатель 2019 года, к которому у нас было поручение президента его достичь, и составляет сейчас 72,3 миллиона человек", - сказала она, выступая на круглом столе комитета Госдумы по молодежной политике на тему: "Трудоустройство несовершеннолетних граждан и выпускников вузов".
"На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тысяч человек, а соискателям на портале "Работа в России" представлено более 2 миллионов вакансий", - сказала замглавы Минтруда.
Девушка заполняет анкету - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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РоссияЭкономикаОбществоГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Занятость
 
 
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