https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756455317.html

Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда

Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда - РИА Новости, 27.10.2021

Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда

Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:10

2021-10-27T12:10

2021-10-27T12:27

россия

экономика

общество

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

занятость

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова."На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тысяч человек, а соискателям на портале "Работа в России" представлено более 2 миллионов вакансий", - сказала замглавы Минтруда.

https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756437592.html

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2021

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россия, экономика, общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), занятость