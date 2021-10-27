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Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда - РИА Новости, 27.10.2021
Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:10
2021-10-27T12:10
2021-10-27T12:27
россия
экономика
общество
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
занятость
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова."На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тысяч человек, а соискателям на портале "Работа в России" представлено более 2 миллионов вакансий", - сказала замглавы Минтруда.
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россия, экономика, общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), занятость
12:10 27.10.2021 (обновлено: 12:27 27.10.2021)
Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
Замглавы Минтруда Мухтиярова: число занятых на 400 тысяч превышает допандемический уровень