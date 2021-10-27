https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756437592.html

Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи

Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи - РИА Новости, 27.10.2021

Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и порядка 5... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:01

2021-10-27T11:01

2021-10-27T11:01

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и порядка 5 миллионов - косвенными."Разработана долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, планируется, что реализация ее мероприятий позволит ежегодно охватывать 380 тысяч человек прямыми мерами и порядка 5 миллионов человек - косвенными", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".По ее словам, основные направления программы: карьерные стратегии в соответствии с личностными способностями и потребностями рынка, соответствии получаемого образования требованиям работодателей и другие.

https://ria.ru/20210627/putin-1738798500.html

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2021

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общество, татьяна голикова, россия