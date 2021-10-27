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Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи
Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и порядка 5... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:01
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общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и порядка 5 миллионов - косвенными."Разработана долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, планируется, что реализация ее мероприятий позволит ежегодно охватывать 380 тысяч человек прямыми мерами и порядка 5 миллионов человек - косвенными", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".По ее словам, основные направления программы: карьерные стратегии в соответствии с личностными способностями и потребностями рынка, соответствии получаемого образования требованиям работодателей и другие.
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общество, татьяна голикова, россия
11:01 27.10.2021
 
Голикова рассказала о программе помощи занятости молодежи

Голикова: программа по занятости молодежи поддержит более пяти миллионов человек ежегодно

© Depositphotos / AncikainfotДевушка заполняет анкету
Девушка заполняет анкету - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / Ancikainfot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и порядка 5 миллионов - косвенными.
"Разработана долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, планируется, что реализация ее мероприятий позволит ежегодно охватывать 380 тысяч человек прямыми мерами и порядка 5 миллионов человек - косвенными", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
По ее словам, основные направления программы: карьерные стратегии в соответствии с личностными способностями и потребностями рынка, соответствии получаемого образования требованиям работодателей и другие.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 13:07Петербургский международный экономический форум
Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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