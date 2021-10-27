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Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:38
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общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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общество, татьяна голикова, россия
10:38 27.10.2021 (обновлено: 10:42 27.10.2021)
 
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова

Голикова заявила. что число работающих в классических формах работы сократится на 12%

© Depositphotos / stokketeДевушка смотрит документы
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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