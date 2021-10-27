https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756432557.html

Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова

Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021

Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова

По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:38

2021-10-27T10:38

2021-10-27T10:42

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

https://ria.ru/20211026/pokolenie-1756388582.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, россия