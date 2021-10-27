https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756432557.html
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:38
2021-10-27T10:38
2021-10-27T10:42
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По прогнозам численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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общество, татьяна голикова, россия
10:38 27.10.2021 (обновлено: 10:42 27.10.2021)
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
Голикова заявила. что число работающих в классических формах работы сократится на 12%