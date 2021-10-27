https://ria.ru/20211027/yaponiya-1756566889.html
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана - РИА Новости, 27.10.2021
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана
Более 700 рыболовецких судов южной японской префектуры Окинава не могут выйти в море из-за огромного количества пемзы, прибитой морскими течениями к побережью,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:22
2021-10-27T19:22
2021-10-27T19:22
в мире
япония
окинава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22255/88/222558885_0:397:2849:2000_1920x0_80_0_0_ff92066c78871b903382baf074bd50a9.jpg
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Более 700 рыболовецких судов южной японской префектуры Окинава не могут выйти в море из-за огромного количества пемзы, прибитой морскими течениями к побережью, сообщил телеканал NHK.Мелкие легкие камни, плотным слоем покрывшие поверхность моря у побережья, при попадании в двигатель могут привести к аварии. Причиной образования пемзы считают извержение подводного вулкана в районе островов Огасавара в 1000 километров от Окинавы.Извержение произошло 13 августа, а с начала октября мелкие сгустки пемзы стало прибивать морскими течениями к побережью Окинавы. Старожилы утверждают, что никогда не видели ничего подобного. В префектуре создан экстренный штаб. Из 12 портов семь испытывают на себе воздействие этого явления. Администрация префектуры намерена в ближайшее время приступить к очистке побережья. Отделение службы безопасности на море публикует карту побережья, к которому прибило пемзу. На некоторых участках количество пемзы измеряется тоннами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/okinava-1601459092.html
япония
окинава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22255/88/222558885_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9d759382cea52490fcd02ec5242d68bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, окинава
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана
Более 700 рыболовецких судов в Окинаве не выходят в море из-за огромного количества пемзы