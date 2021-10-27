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Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана - РИА Новости, 27.10.2021
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана
Более 700 рыболовецких судов южной японской префектуры Окинава не могут выйти в море из-за огромного количества пемзы, прибитой морскими течениями к побережью,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:22
2021-10-27T19:22
в мире
япония
окинава
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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Более 700 рыболовецких судов южной японской префектуры Окинава не могут выйти в море из-за огромного количества пемзы, прибитой морскими течениями к побережью, сообщил телеканал NHK.Мелкие легкие камни, плотным слоем покрывшие поверхность моря у побережья, при попадании в двигатель могут привести к аварии. Причиной образования пемзы считают извержение подводного вулкана в районе островов Огасавара в 1000 километров от Окинавы.Извержение произошло 13 августа, а с начала октября мелкие сгустки пемзы стало прибивать морскими течениями к побережью Окинавы. Старожилы утверждают, что никогда не видели ничего подобного. В префектуре создан экстренный штаб. Из 12 портов семь испытывают на себе воздействие этого явления. Администрация префектуры намерена в ближайшее время приступить к очистке побережья. Отделение службы безопасности на море публикует карту побережья, к которому прибило пемзу. На некоторых участках количество пемзы измеряется тоннами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/okinava-1601459092.html
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в мире, япония, окинава
19:22 27.10.2021
 
Рыболовецкие суда в Японии не выходят в море из-за пемзы от вулкана

Более 700 рыболовецких судов в Окинаве не выходят в море из-за огромного количества пемзы

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкРыболовецкие судна
Рыболовецкие судна - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Более 700 рыболовецких судов южной японской префектуры Окинава не могут выйти в море из-за огромного количества пемзы, прибитой морскими течениями к побережью, сообщил телеканал NHK.
Мелкие легкие камни, плотным слоем покрывшие поверхность моря у побережья, при попадании в двигатель могут привести к аварии. Причиной образования пемзы считают извержение подводного вулкана в районе островов Огасавара в 1000 километров от Окинавы.
Извержение произошло 13 августа, а с начала октября мелкие сгустки пемзы стало прибивать морскими течениями к побережью Окинавы. Старожилы утверждают, что никогда не видели ничего подобного. В префектуре создан экстренный штаб. Из 12 портов семь испытывают на себе воздействие этого явления. Администрация префектуры намерена в ближайшее время приступить к очистке побережья. Отделение службы безопасности на море публикует карту побережья, к которому прибило пемзу. На некоторых участках количество пемзы измеряется тоннами.
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