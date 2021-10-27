https://ria.ru/20211027/yakutsk-1756417807.html

Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города

Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города - РИА Новости, 27.10.2021

Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города

Особое внимание при проведении капитального ремонта проспекта Ленина уделят сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:09

2021-10-27T08:09

2021-10-27T11:12

республика саха (якутия)

общество

якутск

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Особое внимание при проведении капитального ремонта проспекта Ленина уделят сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.В Якутске продолжается капитальный ремонт главной улицы города. Масштабный проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и приурочен к 100-летию ЯАССР, которое отметят в 2022 году.По словам главы города, общая протяженность проспекта Ленина - 2,9 километра. Ремонт будет проводиться от фасада до фасада зданий, расположенных вдоль него, и включает обустройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, зеленых зон, малых архитектурных форм, автобусных остановок и парковочных мест. Капремонт также включает установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров.Движение общественного и автомобильного транспорта осуществляется с частичным ограничением. В настоящее время проводятся земляные работы, выемка и замена слабых грунтов, подготовка дорожного основания на первом участке проспекта Ленина. Асфальтирование и благоустройство прилегающих территорий запланировано в следующем году.Ранее сообщалось о том, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки. На первом этапе будет потрачено 290 миллионов рублей. Планы работ включают новые решения по благоустройству. В рамках проекта "Чистое небо" в городе впервые уберут все линии электроснабжения, связи под землю.

https://realty.ria.ru/20211018/most-1755041614.html

https://ria.ru/20210904/yakutiya-1748687574.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, якутск, евгений григорьев