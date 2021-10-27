https://ria.ru/20211027/yakutsk-1756417807.html
Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города
Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города - РИА Новости, 27.10.2021
Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города
Особое внимание при проведении капитального ремонта проспекта Ленина уделят сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:09
2021-10-27T08:09
2021-10-27T11:12
республика саха (якутия)
общество
якутск
евгений григорьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971009_0:53:900:560_1920x0_80_0_0_c1991280ed5071047cb39dfdcc449d1a.jpg
ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Особое внимание при проведении капитального ремонта проспекта Ленина уделят сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.В Якутске продолжается капитальный ремонт главной улицы города. Масштабный проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и приурочен к 100-летию ЯАССР, которое отметят в 2022 году.По словам главы города, общая протяженность проспекта Ленина - 2,9 километра. Ремонт будет проводиться от фасада до фасада зданий, расположенных вдоль него, и включает обустройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, зеленых зон, малых архитектурных форм, автобусных остановок и парковочных мест. Капремонт также включает установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров.Движение общественного и автомобильного транспорта осуществляется с частичным ограничением. В настоящее время проводятся земляные работы, выемка и замена слабых грунтов, подготовка дорожного основания на первом участке проспекта Ленина. Асфальтирование и благоустройство прилегающих территорий запланировано в следующем году.Ранее сообщалось о том, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки. На первом этапе будет потрачено 290 миллионов рублей. Планы работ включают новые решения по благоустройству. В рамках проекта "Чистое небо" в городе впервые уберут все линии электроснабжения, связи под землю.
https://realty.ria.ru/20211018/most-1755041614.html
https://ria.ru/20210904/yakutiya-1748687574.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971009_82:0:882:600_1920x0_80_0_0_a444b097b5f85ac17dd18aa721b14254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутск, евгений григорьев
08:09 27.10.2021 (обновлено: 11:12 27.10.2021)
Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города
Глава Якутска заявил, что капремонт главной улицы сохранит национальный колорит центра
ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости.
Особое внимание при проведении капитального ремонта проспекта Ленина уделят сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска
, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев
.
В Якутске продолжается капитальный ремонт главной улицы города. Масштабный проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и приурочен к 100-летию ЯАССР, которое отметят в 2022 году.
По словам главы города, общая протяженность проспекта Ленина - 2,9 километра. Ремонт будет проводиться от фасада до фасада зданий, расположенных вдоль него, и включает обустройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, зеленых зон, малых архитектурных форм, автобусных остановок и парковочных мест. Капремонт также включает установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров.
"Особое внимание будет уделено сохранению исторического облика и национального колорита центральной части Якутска. Ведутся переговоры с собственниками зданий о проведении ремонта фасадов синхронно с дорожным ремонтом", - отметил Григорьев.
Движение общественного и автомобильного транспорта осуществляется с частичным ограничением. В настоящее время проводятся земляные работы, выемка и замена слабых грунтов, подготовка дорожного основания на первом участке проспекта Ленина. Асфальтирование и благоустройство прилегающих территорий запланировано в следующем году.
"Сложность проекта заключается еще и в том, что он включает в себя ремонт городского канализационного коллектора, который проходит под полотном дороги на всем протяжении, и не проводился более полувека, со времени его строительства. Уверен, что дорожники справятся с поставленными задачами в срок", - рассказал Григорьев.
Ранее сообщалось о том, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки. На первом этапе будет потрачено 290 миллионов рублей. Планы работ включают новые решения по благоустройству. В рамках проекта "Чистое небо" в городе впервые уберут все линии электроснабжения, связи под землю.