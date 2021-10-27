https://ria.ru/20211027/yakhontov-1756583601.html
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи - РИА Новости, 27.10.2021
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи
Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:09
2021-10-27T21:09
2021-10-27T22:10
происшествия
москва
смоленский банк
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Скрипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.Злоумышленника обвиняют по двум пунктам статьи об убийстве. Его задержали сегодня в Белоруссии. Сейчас решается вопрос его доставки в столицу. Накануне в СК сообщили, что на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Убитый оказался одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Его обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.В 2019 году Яхонтова приговорили к шести годам колонии. С учетом того что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом.Приговором суда с Яхонтова и трех его сообщников взыскали более 8,4 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.
https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК
Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления.
2021-10-27T21:09
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, смоленский банк
21:09 27.10.2021 (обновлено: 22:10 27.10.2021)
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи
Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана.
"Скрипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.
Злоумышленника обвиняют по двум пунктам статьи об убийстве. Его задержали сегодня в Белоруссии. Сейчас решается вопрос его доставки в столицу.
Накануне в СК сообщили, что на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Убитый оказался одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка
Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Его обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.
В 2019 году Яхонтова приговорили к шести годам колонии. С учетом того что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом.
Приговором суда с Яхонтова и трех его сообщников взыскали более 8,4 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов
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