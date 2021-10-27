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СК возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье
СК возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье - РИА Новости, 27.10.2021
СК возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье
Дело о выполнении работ с газовым оборудованием, не отвечающих требованиям безопасности, завели после хлопка бытового газа в пятиэтажном доме в Подмосковье,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:07
2021-10-27T17:45
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв
красногорск
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дело о выполнении работ с газовым оборудованием, не отвечающих требованиям безопасности, завели после хлопка бытового газа в пятиэтажном доме в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Красногорске утром 27 октября, повреждена перегородка между кухней и комнатой. В пресс-службе администрации Красногорска причиной назвали несанкционированную врезку газового оборудования. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточняла, что, предварительно, хлопок произошел при установке новой газовой плиты."По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Добавляется, что с места происшествия изъяты, в частности, маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы."Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов", - отметили в СК.
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московская область (подмосковье)
красногорск
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), взрыв, красногорск, ольга врадий, россия
17:07 27.10.2021 (обновлено: 17:45 27.10.2021)
 
СК возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье

СК возбудил дело после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Подмосковном Красногорске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дело о выполнении работ с газовым оборудованием, не отвечающих требованиям безопасности, завели после хлопка бытового газа в пятиэтажном доме в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Красногорске утром 27 октября, повреждена перегородка между кухней и комнатой. В пресс-службе администрации Красногорска причиной назвали несанкционированную врезку газового оборудования. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточняла, что, предварительно, хлопок произошел при установке новой газовой плиты.
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"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с места происшествия изъяты, в частности, маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы.
"Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов", - отметили в СК.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)ВзрывКрасногорскОльга ВрадийРоссия
 
 
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