https://ria.ru/20211027/vzryv-1756444849.html

СК назвал причину взрыва газа в Красногорске

СК назвал причину взрыва газа в Красногорске - РИА Новости, 27.10.2021

СК назвал причину взрыва газа в Красногорске

Хлопок газа в пятиэтажке в Красногорске произошел, по предварительным данным, при установке новой плиты, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:30

2021-10-27T11:30

2021-10-27T11:30

происшествия

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хлопок газа в пятиэтажке в Красногорске произошел, по предварительным данным, при установке новой плиты, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Красногорске утром 27 октября, повреждена перегородка между кухней и комнатой. В пресс-службе администрации Красногорска причиной назвали несанкционированную врезку газового оборудования."В квартире, расположенной на 5-м этаже дома, при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет", - сказала Врадий.Организовано проведение проверки. Проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы дома и хозяева квартиры, также будет установлен ущерб, причиненный при обрушении, добавила Врадий.

https://ria.ru/20211026/dom-1756311293.html

красногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия