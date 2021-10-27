https://ria.ru/20211027/vzryv-1756444849.html
СК назвал причину взрыва газа в Красногорске
СК назвал причину взрыва газа в Красногорске - РИА Новости, 27.10.2021
СК назвал причину взрыва газа в Красногорске
Хлопок газа в пятиэтажке в Красногорске произошел, по предварительным данным, при установке новой плиты, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:30
2021-10-27T11:30
2021-10-27T11:30
происшествия
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756440726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97bc84bd9fa4e15db1dc5d18c245dc6b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хлопок газа в пятиэтажке в Красногорске произошел, по предварительным данным, при установке новой плиты, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Красногорске утром 27 октября, повреждена перегородка между кухней и комнатой. В пресс-службе администрации Красногорска причиной назвали несанкционированную врезку газового оборудования."В квартире, расположенной на 5-м этаже дома, при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет", - сказала Врадий.Организовано проведение проверки. Проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы дома и хозяева квартиры, также будет установлен ущерб, причиненный при обрушении, добавила Врадий.
https://ria.ru/20211026/dom-1756311293.html
красногорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756440726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9788001d00dd142f0d473ecf3589431d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
СК назвал причину взрыва газа в Красногорске
Взрыв газа в Красногорске произошел при установке плиты
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Хлопок газа в пятиэтажке в Красногорске
произошел, по предварительным данным, при установке новой плиты, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК
РФ Ольга Врадий
.
Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Красногорске утром 27 октября, повреждена перегородка между кухней и комнатой. В пресс-службе администрации Красногорска причиной назвали несанкционированную врезку газового оборудования.
"В квартире, расположенной на 5-м этаже дома, при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет", - сказала Врадий.
Организовано проведение проверки. Проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы дома и хозяева квартиры, также будет установлен ущерб, причиненный при обрушении, добавила Врадий.