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Архангельская область
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Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты
Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 27.10.2021
Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты
Депутаты Архангельской области поддержали внесение изменений в областной бюджет на текущий год, благодаря чему врачи, фельдшеры и медсестры, работающие на селе, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:03
2021-10-27T16:03
архангельская область
финансирование
социальные выплаты
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельской области поддержали внесение изменений в областной бюджет на текущий год, благодаря чему врачи, фельдшеры и медсестры, работающие на селе, будут получать ежемесячные выплаты; в 2021 году на эти цели выделено 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Денежные выплаты врачам и фельдшерам удаленных территорий составят десять тысяч рублей, медсестрам – пять тысяч."Уровень оплаты труда у медицинских работников в сельской местности, к сожалению, отличается от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую проблему, которая на селе стоит достаточно остро: мы строим новые фельдшерско-акушерские пункты, но подчас там некому работать, поэтому мы поддержали предложение губернатора (о выплатах – ред.)", – приводит пресс-служба комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Она добавила, что порядок предоставления выплаты будет установлен правительством региона, а выплаты начнутся уже в октябре.В целом на финансирование сферы здравоохранения в Поморье дополнительно направят 1,245 миллиарда рублей; 150 миллионов предусмотрены на закупку лекарств для льготников и более 88 миллионов – на оснащение оборудованием медицинских учреждений. Еще 586 миллионов рублей выделят для оказания амбулаторной помощи медорганизациями в рамках территориальной программы ОМС.
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финансирование, социальные выплаты
16:03 27.10.2021
 

Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельской области поддержали внесение изменений в областной бюджет на текущий год, благодаря чему врачи, фельдшеры и медсестры, работающие на селе, будут получать ежемесячные выплаты; в 2021 году на эти цели выделено 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Денежные выплаты врачам и фельдшерам удаленных территорий составят десять тысяч рублей, медсестрам – пять тысяч.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
14:16Архангельская область
Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги
"Уровень оплаты труда у медицинских работников в сельской местности, к сожалению, отличается от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую проблему, которая на селе стоит достаточно остро: мы строим новые фельдшерско-акушерские пункты, но подчас там некому работать, поэтому мы поддержали предложение губернатора (о выплатах – ред.)", – приводит пресс-служба комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Она добавила, что порядок предоставления выплаты будет установлен правительством региона, а выплаты начнутся уже в октябре.
В целом на финансирование сферы здравоохранения в Поморье дополнительно направят 1,245 миллиарда рублей; 150 миллионов предусмотрены на закупку лекарств для льготников и более 88 миллионов – на оснащение оборудованием медицинских учреждений. Еще 586 миллионов рублей выделят для оказания амбулаторной помощи медорганизациями в рамках территориальной программы ОМС.
"Более половины этих средств пойдет на финансирование расходов, связанных с лечением и диагностикой заболевших COVID-19, а именно на проведение лабораторных исследований и объемов МРТ и компьютерной томографии, а также на повышение зарплат медработникам поликлиник", – пояснила зампредседателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Надежда Виноградова.
 
Архангельская областьФинансированиесоциальные выплаты
 
 
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