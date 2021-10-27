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Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты

Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 27.10.2021

Сельские медики Поморья получат дополнительные выплаты

Депутаты Архангельской области поддержали внесение изменений в областной бюджет на текущий год, благодаря чему врачи, фельдшеры и медсестры, работающие на селе, РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:03

2021-10-27T16:03

2021-10-27T16:03

архангельская область

финансирование

социальные выплаты

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельской области поддержали внесение изменений в областной бюджет на текущий год, благодаря чему врачи, фельдшеры и медсестры, работающие на селе, будут получать ежемесячные выплаты; в 2021 году на эти цели выделено 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Денежные выплаты врачам и фельдшерам удаленных территорий составят десять тысяч рублей, медсестрам – пять тысяч."Уровень оплаты труда у медицинских работников в сельской местности, к сожалению, отличается от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую проблему, которая на селе стоит достаточно остро: мы строим новые фельдшерско-акушерские пункты, но подчас там некому работать, поэтому мы поддержали предложение губернатора (о выплатах – ред.)", – приводит пресс-служба комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Она добавила, что порядок предоставления выплаты будет установлен правительством региона, а выплаты начнутся уже в октябре.В целом на финансирование сферы здравоохранения в Поморье дополнительно направят 1,245 миллиарда рублей; 150 миллионов предусмотрены на закупку лекарств для льготников и более 88 миллионов – на оснащение оборудованием медицинских учреждений. Еще 586 миллионов рублей выделят для оказания амбулаторной помощи медорганизациями в рамках территориальной программы ОМС.

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756487592.html

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финансирование, социальные выплаты