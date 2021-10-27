https://ria.ru/20211027/voronezh-1756409467.html
В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны - РИА Новости, 27.10.2021
В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
Пожар на территории промзоны в Воронеже, где горели палеты, потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T01:38
2021-10-27T01:38
2021-10-27T01:38
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар на территории промзоны в Воронеже, где горели палеты, потушен, сообщает МЧС России.Деревянные палеты загорелись вечером во вторник на улице Кривошеина в Воронеже. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пострадавших не было."В 23.55 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Тушили огонь более 70 человек и 18 единиц техники.
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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
В Воронеже ликвидировали пожар площадью 500 квадратных метров на территории промзоны