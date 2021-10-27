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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/volontery-1756449119.html
Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры
Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры - РИА Новости, 27.10.2021
Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры
Участие волонтеров поможет снизить нагрузку на медицинский персонал больниц, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:47
2021-10-27T11:47
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участие волонтеров поможет снизить нагрузку на медицинский персонал больниц, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко. Он отметил, что не воспользоваться опытом предыдущих волн пандемии, когда работа волонтерских штабов акции "Мы вместе" помогла медикам, было бы неправильным."Нагрузка на систему большая, больницы, стационары переполнены, переполнены отделения реанимации, мы объясняем это во многом тем, что у нас сейчас доминирует штамм "Дельта", который вызывает тяжелое течение. И помимо нагрузки на саму систему здравоохранения, конечно, пиковые нагрузки испытывает медицинский персонал - и врачи, и медицинские сестры. Участие волонтеров, конечно, помогло бы снизить нагрузку", - сказал Проценко на ВКС с регионами о деятельности волонтерских центров "Единой России". Он уточнил, что волонтеры могли бы помочь и в разъяснительной работе о необходимости вакцинации от коронавируса."Волонтерское сообщество - оно всегда было и остается большим подспорьем. Я хотел бы выразить признательность волонтерам, штабам. Большое спасибо, ребята, вы нам нужны", - заключил Проценко.
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко, вакцинация россиян от covid-19
11:47 27.10.2021
 
Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры

Проценко: участие волонтеров поможет снизить нагрузку на медперсонал больниц

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участие волонтеров поможет снизить нагрузку на медицинский персонал больниц, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко. Он отметил, что не воспользоваться опытом предыдущих волн пандемии, когда работа волонтерских штабов акции "Мы вместе" помогла медикам, было бы неправильным.
"Нагрузка на систему большая, больницы, стационары переполнены, переполнены отделения реанимации, мы объясняем это во многом тем, что у нас сейчас доминирует штамм "Дельта", который вызывает тяжелое течение. И помимо нагрузки на саму систему здравоохранения, конечно, пиковые нагрузки испытывает медицинский персонал - и врачи, и медицинские сестры. Участие волонтеров, конечно, помогло бы снизить нагрузку", - сказал Проценко на ВКС с регионами о деятельности волонтерских центров "Единой России". Он уточнил, что волонтеры могли бы помочь и в разъяснительной работе о необходимости вакцинации от коронавируса.
"Волонтерское сообщество - оно всегда было и остается большим подспорьем. Я хотел бы выразить признательность волонтерам, штабам. Большое спасибо, ребята, вы нам нужны", - заключил Проценко.
LIVE: Владимир Путин проводит встречу с участниками акции Мы вместе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:10
Встреча Владимира Путина с участниками акции "Мы вместе"
 
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