https://ria.ru/20211027/volontery-1756449119.html

Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры

Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры - РИА Новости, 27.10.2021

Проценко рассказал, какую помощь могли бы оказать волонтеры

Участие волонтеров поможет снизить нагрузку на медицинский персонал больниц, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:47

2021-10-27T11:47

2021-10-27T11:47

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

денис проценко

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участие волонтеров поможет снизить нагрузку на медицинский персонал больниц, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко. Он отметил, что не воспользоваться опытом предыдущих волн пандемии, когда работа волонтерских штабов акции "Мы вместе" помогла медикам, было бы неправильным."Нагрузка на систему большая, больницы, стационары переполнены, переполнены отделения реанимации, мы объясняем это во многом тем, что у нас сейчас доминирует штамм "Дельта", который вызывает тяжелое течение. И помимо нагрузки на саму систему здравоохранения, конечно, пиковые нагрузки испытывает медицинский персонал - и врачи, и медицинские сестры. Участие волонтеров, конечно, помогло бы снизить нагрузку", - сказал Проценко на ВКС с регионами о деятельности волонтерских центров "Единой России". Он уточнил, что волонтеры могли бы помочь и в разъяснительной работе о необходимости вакцинации от коронавируса."Волонтерское сообщество - оно всегда было и остается большим подспорьем. Я хотел бы выразить признательность волонтерам, штабам. Большое спасибо, ребята, вы нам нужны", - заключил Проценко.

https://ria.ru/20210304/putin-1599860640.html

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