https://ria.ru/20211027/volonterstvo-1756441881.html
Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров
Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров - РИА Новости, 27.10.2021
Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров
Генсекретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак попросил депутатский корпус включиться в работу волонтерских центров из-за ухудшения ситуации с коронавирусной РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:20
2021-10-27T11:20
2021-10-27T11:20
распространение коронавируса
общество
андрей турчак
единая россия
здоровье - общество
волонтеры
волонтерство в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Генсекретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак попросил депутатский корпус включиться в работу волонтерских центров из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией."Многие из волонтеров пополнили ряды наших депутатов… Коллеги, прошу каждого лично включиться в работу волонтерских центров. Мы возвращаемся в режим штабной работы, как это было в период третьей волны", - сказал Турчак на совещании в режиме видеоконференции по вопросам деятельности волонтерских центров.Он пояснил, что на сегодняшний день важно мобилизовать все силы и ресурсы на помощь нуждающимся россиянам. "Мы провели анализ потребностей в регионах, который показал, что наиболее востребованными, как и прежде, остаются четыре основных направления", - сказал Турчак.Первое направление – это помощь волонтеров в самих медицинских организациях, следующее – перевозка врачей, третье – доставка лекарств, продуктов, для тех, кто лечится на дому, и лицам из группы риска, последнее – помощь врачам и медучреждениям, то есть горячие обеды, помощь в доставке оборудования.Он добавил, что в каждом регионе РФ также есть индивидуальные потребности. "Каждый запрос должен быть отработан".
https://ria.ru/20210304/putin-1599860640.html
https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html
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общество, андрей турчак, единая россия, здоровье - общество, волонтеры, волонтерство в россии, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров
Турчак попросил депутатов помочь волонтерским центрам из-за ситуации с COVID-19
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Генсекретарь партии "Единая Россия
" Андрей Турчак
попросил депутатский корпус включиться в работу волонтерских центров из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.
"Многие из волонтеров пополнили ряды наших депутатов… Коллеги, прошу каждого лично включиться в работу волонтерских центров. Мы возвращаемся в режим штабной работы, как это было в период третьей волны", - сказал Турчак на совещании в режиме видеоконференции по вопросам деятельности волонтерских центров.
Он пояснил, что на сегодняшний день важно мобилизовать все силы и ресурсы на помощь нуждающимся россиянам. "Мы провели анализ потребностей в регионах, который показал, что наиболее востребованными, как и прежде, остаются четыре основных направления", - сказал Турчак.
Первое направление – это помощь волонтеров в самих медицинских организациях, следующее – перевозка врачей, третье – доставка лекарств, продуктов, для тех, кто лечится на дому, и лицам из группы риска, последнее – помощь врачам и медучреждениям, то есть горячие обеды, помощь в доставке оборудования.
Он добавил, что в каждом регионе РФ
также есть индивидуальные потребности. "Каждый запрос должен быть отработан".