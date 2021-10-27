https://ria.ru/20211027/volonterstvo-1756441881.html

Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров

Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров - РИА Новости, 27.10.2021

Турчак попросил депутатов включиться в работу волонтерских центров

Генсекретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак попросил депутатский корпус включиться в работу волонтерских центров из-за ухудшения ситуации с коронавирусной РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:20

2021-10-27T11:20

2021-10-27T11:20

распространение коронавируса

общество

андрей турчак

единая россия

здоровье - общество

волонтеры

волонтерство в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Генсекретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак попросил депутатский корпус включиться в работу волонтерских центров из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией."Многие из волонтеров пополнили ряды наших депутатов… Коллеги, прошу каждого лично включиться в работу волонтерских центров. Мы возвращаемся в режим штабной работы, как это было в период третьей волны", - сказал Турчак на совещании в режиме видеоконференции по вопросам деятельности волонтерских центров.Он пояснил, что на сегодняшний день важно мобилизовать все силы и ресурсы на помощь нуждающимся россиянам. "Мы провели анализ потребностей в регионах, который показал, что наиболее востребованными, как и прежде, остаются четыре основных направления", - сказал Турчак.Первое направление – это помощь волонтеров в самих медицинских организациях, следующее – перевозка врачей, третье – доставка лекарств, продуктов, для тех, кто лечится на дому, и лицам из группы риска, последнее – помощь врачам и медучреждениям, то есть горячие обеды, помощь в доставке оборудования.Он добавил, что в каждом регионе РФ также есть индивидуальные потребности. "Каждый запрос должен быть отработан".

https://ria.ru/20210304/putin-1599860640.html

https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, андрей турчак, единая россия, здоровье - общество, волонтеры, волонтерство в россии, коронавирус covid-19, коронавирус в россии