https://ria.ru/20211027/volodin-1756522441.html

Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета

Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета - РИА Новости, 27.10.2021

Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета

Государственная дума ведет активную работу с кабмином по обсуждению бюджета, отвечать за который она будет вместе с правительством, отметил председатель Госдумы РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:28

2021-10-27T16:28

2021-10-27T16:51

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственная дума ведет активную работу с кабмином по обсуждению бюджета, отвечать за который она будет вместе с правительством, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе. Госдума после принятых поправок в конституцию наделена новыми полномочиями. Для нас это дополнительная огромная ответственность", - отметил Володин.При рассмотрении бюджета РФ от депутатов будет много предложений, парламентарии полны энергии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Завтра приступим к рассмотрению бюджета в первом чтении. Скорее всего, будет большое количество предложений потому, что - еще раз хочу подчеркнуть - депутаты полны энергии... Фактически месяц с небольшим назад завершилась избирательная кампания, люди дали наказы, ждут выполнения обещаний", - отметил Володин.

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756522532.html

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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин