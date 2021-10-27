https://ria.ru/20211027/volodin-1756522441.html
Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета
Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета - РИА Новости, 27.10.2021
Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета
Государственная дума ведет активную работу с кабмином по обсуждению бюджета, отвечать за который она будет вместе с правительством, отметил председатель Госдумы РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:28
2021-10-27T16:28
2021-10-27T16:51
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственная дума ведет активную работу с кабмином по обсуждению бюджета, отвечать за который она будет вместе с правительством, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе. Госдума после принятых поправок в конституцию наделена новыми полномочиями. Для нас это дополнительная огромная ответственность", - отметил Володин.При рассмотрении бюджета РФ от депутатов будет много предложений, парламентарии полны энергии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Завтра приступим к рассмотрению бюджета в первом чтении. Скорее всего, будет большое количество предложений потому, что - еще раз хочу подчеркнуть - депутаты полны энергии... Фактически месяц с небольшим назад завершилась избирательная кампания, люди дали наказы, ждут выполнения обещаний", - отметил Володин.
https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756522532.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин
16:28 27.10.2021 (обновлено: 16:51 27.10.2021)
Володин обсудил с Мишустиным рассмотрение бюджета
Володин на встрече с Мишустиным: отвечать за бюджет будем вместе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Государственная дума ведет активную работу с кабмином по обсуждению бюджета, отвечать за который она будет вместе с правительством, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин
на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
.
"Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе. Госдума после принятых поправок в конституцию наделена новыми полномочиями. Для нас это дополнительная огромная ответственность", - отметил Володин.
При рассмотрении бюджета РФ от депутатов будет много предложений, парламентарии полны энергии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Завтра приступим к рассмотрению бюджета в первом чтении. Скорее всего, будет большое количество предложений потому, что - еще раз хочу подчеркнуть - депутаты полны энергии... Фактически месяц с небольшим назад завершилась избирательная кампания, люди дали наказы, ждут выполнения обещаний", - отметил Володин.