https://ria.ru/20211027/vetkliniki-1756442376.html

Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября

Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 27.10.2021

Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября

Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:23

новости подмосковья

ветеринария

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Президент России подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября . Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни. В Москве и Подмосковье нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, также главы этих регионов постановили приостановить в этот период работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости."Ветеринарные клиники Подмосковья продолжат оказывать ветеринарные услуги, направленные на сохранение жизни и здоровья животных. На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отделов. Из них 3 подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут работать в круглосуточном режиме в Мытищах, Коломне и Ногинске", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Записаться на прием к узко профильному специалисту по телефону единого контакт – центра.

https://ria.ru/20211026/meditsina-1756345953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветеринария, московская область (подмосковье)