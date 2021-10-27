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Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября
Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 27.10.2021
Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября
Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:23
2021-10-27T11:23
2021-10-27T11:23
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ветеринария
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Президент России подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября . Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни. В Москве и Подмосковье нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, также главы этих регионов постановили приостановить в этот период работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости."Ветеринарные клиники Подмосковья продолжат оказывать ветеринарные услуги, направленные на сохранение жизни и здоровья животных. На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отделов. Из них 3 подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут работать в круглосуточном режиме в Мытищах, Коломне и Ногинске", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Записаться на прием к узко профильному специалисту по телефону единого контакт – центра.
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ветеринария, московская область (подмосковье)