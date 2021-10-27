Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211027/vetkliniki-1756442376.html
Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября
Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 27.10.2021
Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября
Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:23
2021-10-27T11:23
новости подмосковья
ветеринария
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675432_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9446828bd6b6b75255dd30734952d27.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Президент России подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября . Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни. В Москве и Подмосковье нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, также главы этих регионов постановили приостановить в этот период работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости."Ветеринарные клиники Подмосковья продолжат оказывать ветеринарные услуги, направленные на сохранение жизни и здоровья животных. На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отделов. Из них 3 подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут работать в круглосуточном режиме в Мытищах, Коломне и Ногинске", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Записаться на прием к узко профильному специалисту по телефону единого контакт – центра.
https://ria.ru/20211026/meditsina-1756345953.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223e6f83dbcf592580d0fef958136d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ветеринария, московская область (подмосковье)
11:23 27.10.2021
 

Госветклиники Подмосковья будут работать с 28 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Александр КряжевВетеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Президент России подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября . Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни. В Москве и Подмосковье нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, также главы этих регионов постановили приостановить в этот период работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости.
Медицинская сестра в одном из отделений онкологического центра Институт ядерной медицины в Химках - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:52Новости Подмосковья
Матвиенко привела медицину Московской области в пример другим регионам
"Ветеринарные клиники Подмосковья продолжат оказывать ветеринарные услуги, направленные на сохранение жизни и здоровья животных. На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отделов. Из них 3 подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут работать в круглосуточном режиме в Мытищах, Коломне и Ногинске", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Записаться на прием к узко профильному специалисту по телефону единого контакт – центра.
 
Новости ПодмосковьяВетеринарияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:40Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок за рубеж
12:40Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой
12:39В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"
12:38Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:36Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
12:34В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
Лента новостейМолния
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок за рубежТурецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкойВ МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"Хабенский стал новым худруком МХТ имени ЧеховаПутин проведет переговоры с президентом ФинляндииВ Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцевПутин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок