https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756588004.html

В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября

В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября - РИА Новости, 27.10.2021

В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября

Ханты-Мансийский автономный округ рассчитывает добиться 60-процентного уровня вакцинации населения против коронавируса к началу ноября, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:53

2021-10-27T21:53

2021-10-27T21:54

ханты-мансийский автономный округ

общество

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ рассчитывает добиться 60-процентного уровня вакцинации населения против коронавируса к началу ноября, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский."По состоянию на сегодняшнее утро, 651 тысяча человек привитых. За последние сутки почти восемь тысяч вакцинированы. Если таким темпом работать, то 60% взрослого населения - это работа в течение двух недель… Очень важно, чтобы число желающих сделать прививку в течение ближайших двух недель не снижалось", - сказал Добровольский в ходе онлайн-эфира в Instagram.Он отметил, что коронавирусом заболели не более 2% вакцинированных.Также, по словам главы депздрава, на сегодняшний день в Югре развернуто 2733 койки, из них занято 2275. Общий подготовленный резерв - 4518 коек, в случае необходимости они могут быть оперативно развернуты.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.С 25 октября в нескольких муниципалитетах региона начала работать система QR-кодов для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, досуга и развлечений, с 8 ноября она будет введена на территории всего автономного округа.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756510062.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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