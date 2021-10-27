https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756588004.html
В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября
В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября - РИА Новости, 27.10.2021
В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября
Ханты-Мансийский автономный округ рассчитывает добиться 60-процентного уровня вакцинации населения против коронавируса к началу ноября, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:53
2021-10-27T21:53
2021-10-27T21:54
ханты-мансийский автономный округ
общество
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ рассчитывает добиться 60-процентного уровня вакцинации населения против коронавируса к началу ноября, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский."По состоянию на сегодняшнее утро, 651 тысяча человек привитых. За последние сутки почти восемь тысяч вакцинированы. Если таким темпом работать, то 60% взрослого населения - это работа в течение двух недель… Очень важно, чтобы число желающих сделать прививку в течение ближайших двух недель не снижалось", - сказал Добровольский в ходе онлайн-эфира в Instagram.Он отметил, что коронавирусом заболели не более 2% вакцинированных.Также, по словам главы депздрава, на сегодняшний день в Югре развернуто 2733 койки, из них занято 2275. Общий подготовленный резерв - 4518 коек, в случае необходимости они могут быть оперативно развернуты.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.С 25 октября в нескольких муниципалитетах региона начала работать система QR-кодов для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, досуга и развлечений, с 8 ноября она будет введена на территории всего автономного округа.
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756510062.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
21:53 27.10.2021 (обновлено: 21:54 27.10.2021)
В Югре планируют вакцинировать 60% населения от COVID-19 к началу ноября
Власти Югры планируют вакцинировать 60 процентов населения от COVID-19 к началу ноября
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ
рассчитывает добиться 60-процентного уровня вакцинации населения против коронавируса
к началу ноября, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
"По состоянию на сегодняшнее утро, 651 тысяча человек привитых. За последние сутки почти восемь тысяч вакцинированы. Если таким темпом работать, то 60% взрослого населения - это работа в течение двух недель… Очень важно, чтобы число желающих сделать прививку в течение ближайших двух недель не снижалось", - сказал Добровольский в ходе онлайн-эфира в Instagram.
Он отметил, что коронавирусом заболели не более 2% вакцинированных.
Также, по словам главы депздрава, на сегодняшний день в Югре развернуто 2733 койки, из них занято 2275. Общий подготовленный резерв - 4518 коек, в случае необходимости они могут быть оперативно развернуты.
С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
С 25 октября в нескольких муниципалитетах региона начала работать система QR-кодов
для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, досуга и развлечений, с 8 ноября она будет введена на территории всего автономного округа.
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