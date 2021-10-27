https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756570952.html

Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19

Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что в среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:36

2021-10-27T19:36

2021-10-27T19:41

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татьяна голикова

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что в среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%.Она напомнила, что осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения."На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%", - сказала Голикова на совещании с регионами.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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