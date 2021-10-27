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Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что в среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:36
2021-10-27T19:36
2021-10-27T19:41
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что в среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%.Она напомнила, что осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения."На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%", - сказала Голикова на совещании с регионами.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:36 27.10.2021 (обновлено: 19:41 27.10.2021)
Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
Голикова: в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 67,8% от плана