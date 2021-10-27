https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756510062.html

В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным

В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным - РИА Новости, 27.10.2021

В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным

Принуждение к вакцинации незаконно, нужно в том числе материально стимулировать граждан делать прививку от коронавируса, а не заставлять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:37

2021-10-27T15:37

2021-10-27T15:37

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Принуждение к вакцинации незаконно, нужно в том числе материально стимулировать граждан делать прививку от коронавируса, а не заставлять, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Понятно, что бизнес заинтересован в работе, потому что, когда вводят выходные и все закрывают, они теряют не только прибыль, но и вообще терпят огромные убытки. И в этом смысле их можно понять. Лично я сторонник добровольной вакцинации. При этом нужно стимулировать людей, в первую очередь материально, чтобы они вакцинировались", - сказал Тумусов.По его словам, информационная война с так называемыми "антиваксерами" проиграна по ряду причин. "Это надо признать и искать другие пути, чтобы сохранить здоровье и жизни наших людей", - добавил он."Есть два пути проведения вакцинации - добровольный или обязательный. Но принудительная вакцинация сейчас незаконна", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756454298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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