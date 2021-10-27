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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756510062.html
В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным
В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным - РИА Новости, 27.10.2021
В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным
Принуждение к вакцинации незаконно, нужно в том числе материально стимулировать граждан делать прививку от коронавируса, а не заставлять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:37
2021-10-27T15:37
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общество
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федот тумусов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Принуждение к вакцинации незаконно, нужно в том числе материально стимулировать граждан делать прививку от коронавируса, а не заставлять, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Понятно, что бизнес заинтересован в работе, потому что, когда вводят выходные и все закрывают, они теряют не только прибыль, но и вообще терпят огромные убытки. И в этом смысле их можно понять. Лично я сторонник добровольной вакцинации. При этом нужно стимулировать людей, в первую очередь материально, чтобы они вакцинировались", - сказал Тумусов.По его словам, информационная война с так называемыми "антиваксерами" проиграна по ряду причин. "Это надо признать и искать другие пути, чтобы сохранить здоровье и жизни наших людей", - добавил он."Есть два пути проведения вакцинации - добровольный или обязательный. Но принудительная вакцинация сейчас незаконна", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756454298.html
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общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федот тумусов, вакцинация россиян от covid-19
15:37 27.10.2021
 
В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным

Депутат Тумусов: нужно стимулировать прививаться от COVID-19, а не заставлять

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОчередь возле кабинета вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве
Очередь возле кабинета вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Принуждение к вакцинации незаконно, нужно в том числе материально стимулировать граждан делать прививку от коронавируса, а не заставлять, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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"Понятно, что бизнес заинтересован в работе, потому что, когда вводят выходные и все закрывают, они теряют не только прибыль, но и вообще терпят огромные убытки. И в этом смысле их можно понять. Лично я сторонник добровольной вакцинации. При этом нужно стимулировать людей, в первую очередь материально, чтобы они вакцинировались", - сказал Тумусов.
По его словам, информационная война с так называемыми "антиваксерами" проиграна по ряду причин. "Это надо признать и искать другие пути, чтобы сохранить здоровье и жизни наших людей", - добавил он.
"Есть два пути проведения вакцинации - добровольный или обязательный. Но принудительная вакцинация сейчас незаконна", - отметил парламентарий.
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Вчера, 14:15Распространение коронавируса
 
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