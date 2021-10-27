https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756482536.html

Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала

Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала - РИА Новости, 27.10.2021

Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала

Компания "Камаз" вакцинировала 30,8 тысячи сотрудников, что составляет 85,7% от их общей численности, 80% персонала поставили второй компонент вакцины, сообщает РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:53

2021-10-27T13:53

2021-10-27T13:53

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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Компания "Камаз" вакцинировала 30,8 тысячи сотрудников, что составляет 85,7% от их общей численности, 80% персонала поставили второй компонент вакцины, сообщает компания."По данным службы персонала "Камаза", к этому дню первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 30804 человека, что составляет 85,7% от среднесписочной численности сотрудников. Вторым компонентом привиты 28786 камазовцев (80%)", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что в дочерних предприятиях также ведется активная работа по вакцинации персонала. На площадках, входящих в структуру "Камаза", в Башкирии, Ярославской, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях вакцинированы от 49,7% до 69,4% сотрудников.Вакцинацию камазовцы проходят в здравпунктах заводов и подразделений без отрыва от производства. Для того, чтобы записаться на процедуру, необходимо обратиться в службу персонала своего подразделения.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.С введением мер темпы прививки в республике значительно выросли, были открыты дополнительные пункты вакцинации.Ранее первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что при нынешних темпах вакцинации республика может достичь уровня коллективного иммунитета против COVID-19 во второй декаде декабря. По данным оперативного штаба, в Татарстане на 27 октября от коронавирусной инфекции вакцинированы 1 468 432 человека (прирост за последние сутки – 26 456 человек), из них 1 014 875 человек получили второй компонент вакцины. Сейчас в республике работают 175 пунктов вакцинации.

https://ria.ru/20211027/peskov-1756457171.html

https://ria.ru/20211026/vzryv-1756305634.html

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