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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756482536.html
Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала
Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала - РИА Новости, 27.10.2021
Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала
Компания "Камаз" вакцинировала 30,8 тысячи сотрудников, что составляет 85,7% от их общей численности, 80% персонала поставили второй компонент вакцины, сообщает РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:53
2021-10-27T13:53
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Компания "Камаз" вакцинировала 30,8 тысячи сотрудников, что составляет 85,7% от их общей численности, 80% персонала поставили второй компонент вакцины, сообщает компания."По данным службы персонала "Камаза", к этому дню первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 30804 человека, что составляет 85,7% от среднесписочной численности сотрудников. Вторым компонентом привиты 28786 камазовцев (80%)", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что в дочерних предприятиях также ведется активная работа по вакцинации персонала. На площадках, входящих в структуру "Камаза", в Башкирии, Ярославской, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях вакцинированы от 49,7% до 69,4% сотрудников.Вакцинацию камазовцы проходят в здравпунктах заводов и подразделений без отрыва от производства. Для того, чтобы записаться на процедуру, необходимо обратиться в службу персонала своего подразделения.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.С введением мер темпы прививки в республике значительно выросли, были открыты дополнительные пункты вакцинации.Ранее первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что при нынешних темпах вакцинации республика может достичь уровня коллективного иммунитета против COVID-19 во второй декаде декабря. По данным оперативного штаба, в Татарстане на 27 октября от коронавирусной инфекции вакцинированы 1 468 432 человека (прирост за последние сутки – 26 456 человек), из них 1 014 875 человек получили второй компонент вакцины. Сейчас в республике работают 175 пунктов вакцинации.
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общество, новости компаний - экономика, рязанская область, ярославская область, пензенская область, самарская область, владимирская область, ульяновская область, здоровье - общество, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:53 27.10.2021
 
Компания "Камаз" вакцинировала более 85% персонала

Компания "Камаз" вакцинировала 85,7% персонала, второй компонент получили 80% сотрудников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Компания "Камаз" вакцинировала 30,8 тысячи сотрудников, что составляет 85,7% от их общей численности, 80% персонала поставили второй компонент вакцины, сообщает компания.
"По данным службы персонала "Камаза", к этому дню первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 30804 человека, что составляет 85,7% от среднесписочной численности сотрудников. Вторым компонентом привиты 28786 камазовцев (80%)", - говорится в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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Компания отмечает, что в дочерних предприятиях также ведется активная работа по вакцинации персонала. На площадках, входящих в структуру "Камаза", в Башкирии, Ярославской, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях вакцинированы от 49,7% до 69,4% сотрудников.
Вакцинацию камазовцы проходят в здравпунктах заводов и подразделений без отрыва от производства. Для того, чтобы записаться на процедуру, необходимо обратиться в службу персонала своего подразделения.
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 12:18Распространение коронавируса
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Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.
С введением мер темпы прививки в республике значительно выросли, были открыты дополнительные пункты вакцинации.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что при нынешних темпах вакцинации республика может достичь уровня коллективного иммунитета против COVID-19 во второй декаде декабря. По данным оперативного штаба, в Татарстане на 27 октября от коронавирусной инфекции вакцинированы 1 468 432 человека (прирост за последние сутки – 26 456 человек), из них 1 014 875 человек получили второй компонент вакцины. Сейчас в республике работают 175 пунктов вакцинации.
Машина скорой медицинской помощи на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 14:11
"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы
 
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