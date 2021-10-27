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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756451552.html
"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса
"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 27.10.2021
"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса
"Деловая Россия", одно из крупнейших объединений предпринимателей в стране, считает, что вакцинацию от коронавируса надо сделать тотальной, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:57
2021-10-27T11:57
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павел титов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Деловая Россия", одно из крупнейших объединений предпринимателей в стране, считает, что вакцинацию от коронавируса надо сделать тотальной, заявил РИА Новости президент организации Павел Титов. Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации. Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но, тем не менее, считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определенных ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок", - сказал Титов.Он напомнил, что бизнес "уже выходил с инициативой, чтобы включить прививку от коронавируса в календарь прививок определенных отраслей". "Здесь вопрос, конечно, в трудовом законодательстве", - отметил глава "Деловой России"."Мы сейчас находимся в постоянной коммуникации с предпринимателями из сфер ритейла, общепита и гостиничного бизнеса, и тезис, который постоянно звучит, – это то, что вакцинация - да, единственное работающее решение, но она не должна падать на плечи предпринимателя", - добавил Титов.
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756442980.html
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
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деловая россия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, павел титов
11:57 27.10.2021
 
"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса

Предприниматели "Деловой России" поддержали идею тотальной вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Деловая Россия", одно из крупнейших объединений предпринимателей в стране, считает, что вакцинацию от коронавируса надо сделать тотальной, заявил РИА Новости президент организации Павел Титов.
Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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"Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации. Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но, тем не менее, считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определенных ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок", - сказал Титов.
Он напомнил, что бизнес "уже выходил с инициативой, чтобы включить прививку от коронавируса в календарь прививок определенных отраслей". "Здесь вопрос, конечно, в трудовом законодательстве", - отметил глава "Деловой России".
"Мы сейчас находимся в постоянной коммуникации с предпринимателями из сфер ритейла, общепита и гостиничного бизнеса, и тезис, который постоянно звучит, – это то, что вакцинация - да, единственное работающее решение, но она не должна падать на плечи предпринимателя", - добавил Титов.
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Распространение коронавирусаДеловая РоссияРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Павел Титов
 
 
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