https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756451552.html

"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса

"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 27.10.2021

"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от коронавируса

"Деловая Россия", одно из крупнейших объединений предпринимателей в стране, считает, что вакцинацию от коронавируса надо сделать тотальной, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:57

2021-10-27T11:57

2021-10-27T11:57

распространение коронавируса

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вакцинация россиян от covid-19

павел титов

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Деловая Россия", одно из крупнейших объединений предпринимателей в стране, считает, что вакцинацию от коронавируса надо сделать тотальной, заявил РИА Новости президент организации Павел Титов. Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации. Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но, тем не менее, считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определенных ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок", - сказал Титов.Он напомнил, что бизнес "уже выходил с инициативой, чтобы включить прививку от коронавируса в календарь прививок определенных отраслей". "Здесь вопрос, конечно, в трудовом законодательстве", - отметил глава "Деловой России"."Мы сейчас находимся в постоянной коммуникации с предпринимателями из сфер ритейла, общепита и гостиничного бизнеса, и тезис, который постоянно звучит, – это то, что вакцинация - да, единственное работающее решение, но она не должна падать на плечи предпринимателя", - добавил Титов.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756442980.html

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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