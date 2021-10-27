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Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, говоря о прививке от коронавируса, заявил, что наступает момент, когда от ее добровольности... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:08
2021-10-27T11:13
распространение коронавируса
федерация независимых профсоюзов россии
вакцинация россиян от covid-19
общество
михаил шмаков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, говоря о прививке от коронавируса, заявил, что наступает момент, когда от ее добровольности надо переходить к обязательности."Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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федерация независимых профсоюзов россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, михаил шмаков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:08 27.10.2021 (обновлено: 11:13 27.10.2021)
 
Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Глава ФНПР Шмаков: время перейти от добровольности прививки от COVID-19 к обязательности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, говоря о прививке от коронавируса, заявил, что наступает момент, когда от ее добровольности надо переходить к обязательности.
"Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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