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Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, говоря о прививке от коронавируса, заявил, что наступает момент, когда от ее добровольности... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:08

2021-10-27T11:08

2021-10-27T11:13

распространение коронавируса

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, говоря о прививке от коронавируса, заявил, что наступает момент, когда от ее добровольности надо переходить к обязательности."Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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