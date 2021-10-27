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Распространение коронавируса
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Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:21
2021-10-27T04:54
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России получил от центра имени Гамалеи пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.В середине октября Гинцбург говорил РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19
03:21 27.10.2021 (обновлено: 04:54 27.10.2021)
 
Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19

Гинцбург ожидает положительного решения о регистрации детской вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину в шприц
Медицинский работник набирает вакцину в шприц - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", - сказал он.

Ранее Минздрав России получил от центра имени Гамалеи пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
В середине октября Гинцбург говорил РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
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