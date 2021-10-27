Омбудсмен Украины заявила о проблемах при въезде в Грузию
Омбудсмена Украины Денисову долго не пускали в Грузию, несмотря на дипломатический паспорт
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая в среду посетила в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что у нее возникли проблемы при въезде в страну: пограничники долго принимали решение о въезде, несмотря на наличие дипломатического паспорта.
В среду украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у Саакашвили. По словам журналиста, также не пустили в страну исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец.
"Вчера, когда я самолетом прибыла в Грузию, то была задержана на 40 минут пограничниками. У меня уточняли, что именно я делаю в Грузии. У меня есть дипломатический паспорт, где четко указано, что я омбудсмен Украины… такие вопросы были и пока я не прибегла к некоторым угрозам, меня не впускали в страну", - сказала Денисова в эфире телеканала "Украина 24". Она добавила, что будет требовать разъяснений от посла Грузии на Украине.
"Я вызываю посла Грузии на Украине для дачи объяснений, почему именно такая ситуация происходит с недопуском, депортацией наших украинских граждан в Грузию. Потом, думаю, я буду доносить информацию, которую я получила непосредственно от Михаила Саакашвили, послам других европейских государств", - сказала Денисова.
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Саакашвили голодает 27-й день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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