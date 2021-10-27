Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/ukraina-1756531285.html
Омбудсмен Украины заявила о проблемах при въезде в Грузию
Омбудсмен Украины заявила о проблемах при въезде в Грузию - РИА Новости, 27.10.2021
Омбудсмен Украины заявила о проблемах при въезде в Грузию
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая в среду посетила в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что у нее возникли проблемы при... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:06
2021-10-27T17:06
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
людмила денисова
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9da6bf6aa9fcbf1635da4aa71484ee2.jpg
КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая в среду посетила в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что у нее возникли проблемы при въезде в страну: пограничники долго принимали решение о въезде, несмотря на наличие дипломатического паспорта.В среду украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у Саакашвили. По словам журналиста, также не пустили в страну исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец."Вчера, когда я самолетом прибыла в Грузию, то была задержана на 40 минут пограничниками. У меня уточняли, что именно я делаю в Грузии. У меня есть дипломатический паспорт, где четко указано, что я омбудсмен Украины… такие вопросы были и пока я не прибегла к некоторым угрозам, меня не впускали в страну", - сказала Денисова в эфире телеканала "Украина 24". Она добавила, что будет требовать разъяснений от посла Грузии на Украине."Я вызываю посла Грузии на Украине для дачи объяснений, почему именно такая ситуация происходит с недопуском, депортацией наших украинских граждан в Грузию. Потом, думаю, я буду доносить информацию, которую я получила непосредственно от Михаила Саакашвили, послам других европейских государств", - сказала Денисова.Саакашвили голодает 27-й день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211027/gordon-1756484145.html
https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754719800.html
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753291.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7c1ec08f73355d5083ea5b161f71fc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, людмила денисова, задержание саакашвили в грузии
17:06 27.10.2021
 
Омбудсмен Украины заявила о проблемах при въезде в Грузию

Омбудсмена Украины Денисову долго не пускали в Грузию, несмотря на дипломатический паспорт

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая в среду посетила в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что у нее возникли проблемы при въезде в страну: пограничники долго принимали решение о въезде, несмотря на наличие дипломатического паспорта.
В среду украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у Саакашвили. По словам журналиста, также не пустили в страну исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец.
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 13:59
Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию
"Вчера, когда я самолетом прибыла в Грузию, то была задержана на 40 минут пограничниками. У меня уточняли, что именно я делаю в Грузии. У меня есть дипломатический паспорт, где четко указано, что я омбудсмен Украины… такие вопросы были и пока я не прибегла к некоторым угрозам, меня не впускали в страну", - сказала Денисова в эфире телеканала "Украина 24". Она добавила, что будет требовать разъяснений от посла Грузии на Украине.
"Я вызываю посла Грузии на Украине для дачи объяснений, почему именно такая ситуация происходит с недопуском, депортацией наших украинских граждан в Грузию. Потом, думаю, я буду доносить информацию, которую я получила непосредственно от Михаила Саакашвили, послам других европейских государств", - сказала Денисова.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:49
В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
Саакашвили голодает 27-й день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 22:24
Девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЛюдмила ДенисоваЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом