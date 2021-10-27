https://ria.ru/20211027/udalenka-1756525675.html

Патрушев заявил о росте IT-рисков из-за перевода сотрудников на удаленку

Патрушев заявил о росте IT-рисков из-за перевода сотрудников на удаленку - РИА Новости, 27.10.2021

Патрушев заявил о росте IT-рисков из-за перевода сотрудников на удаленку

Перевод людей в Центральном федеральном округе на "удаленку" из-за пандемии сопровождался нарушением правил кибербезопасности, констатировал в среду секретарь... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:43

2021-10-27T16:43

2021-10-27T16:43

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Перевод людей в Центральном федеральном округе на "удаленку" из-за пандемии сопровождался нарушением правил кибербезопасности, констатировал в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."При переводе сотрудников и служащих в связи с пандемией коронавирусной инфекции на удаленный режим работы существенное количество каналов доступа к служебным информационным системам не были в должной мере защищены, не соблюдались правила безопасности при работе на компьютерах", - сказал Патрушев на прошедшем по видеосвязи совещании по вопросам безопасности в ЦФО. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Кроме того, в ряде регионов ЦФО выявляются нарушения, создающие предпосылки к утечке через технические каналы информации ограниченного пользования, отметил Патрушев."Отсутствует подключение всей необходимой информационной инфраструктуры к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Затягиваются сроки внедрения отечественного программного обеспечения", - добавил секретарь СБ."Учитывая переход в настоящее время сотрудников органов власти и подведомственных им организаций на дистанционный режим работы, прошу руководителей регионов принять необходимые меры по недопущению указанных нарушений", - сказал Патрушев.По словам Патрушева, важно усилить работу по защите информационных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе за счет ускорения перехода на использование отечественного софта.Также надо обеспечить "формирование безопасной среды оборота достоверной информации" и бороться с распространением в интернете информации антиобщественной направленности, полагает секретарь Совбеза.Наконец, требуется активизировать работу по укомплектованию органов государственной власти и местного самоуправления специалистами по информационной безопасности, повысить эффективность предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, обратив особое внимание на защиту персональных данных граждан, отметил Патрушев.

https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html

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