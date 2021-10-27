https://ria.ru/20211027/turizm-1756547856.html

Страны АТР поддержали идею России о восстановлении экономик через туризм

Страны АТР поддержали идею России о восстановлении экономик через туризм - РИА Новости, 27.10.2021

Страны АТР поддержали идею России о восстановлении экономик через туризм

Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поддержали инициативу России о восстановлении экономик через возобновление туризма, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:04

2021-10-27T18:04

2021-10-27T18:04

таиланд

япония

владимир путин

ассоциация государств юго-восточной азии

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поддержали инициативу России о восстановлении экономик через возобновление туризма, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Президент России Владимир Путин и лидеры 17 государств АТР по итогам XVI Восточноазиатского саммита, который прошел в дистанционном формате, приняли совместное заявление о восстановлении экономик через возобновление туризма. Разработка документа была инициирована Ростуризмом в феврале 2021 года в рамках консультаций по туризму стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)."Россия выступила лидером дискуссии о стратегической роли туризма для экономик стран АСЕАН и о важности перезапуска международного туризма с учетом сложившейся ситуации. Работа над документом продолжалась в течение всего года Ростуризмом совместно с МИД России, а также с профильными ведомствами Индии и Таиланда. Итоговую версию поддержали все страны-члены Восточноазиатского саммита", - отметили в пресс-службе ведомства."Вопрос возобновления международного туризма является одним из ключевых для восстановления экономик стран АТР в условиях текущего кризиса, связанного с пандемией. У нас уже есть опыт успешного запуска безопасных поездок с рядом популярных у россиян стран. И сейчас наша общая задача – запустить безопасные международные поездки в регионе. Это, в первую очередь, поможет Дальневосточным регионам России восстановить доходы отрасли и в целом – ускорить восстановление своих экономик. По всем этим вопросам мы находимся в постоянном диалоге с нашими коллегами", - указала Догузова.Восточноазиатский саммит (ВАС) – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ее диалоговых партнеров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

https://ria.ru/20211022/tailand-1755781302.html

таиланд

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, япония, владимир путин, ассоциация государств юго-восточной азии, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия