Страны АТР поддержали идею России о восстановлении экономик через туризм
Лидеры стран АТР поддержали инициативу России о восстановлении экономик с помощью туризма
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поддержали инициативу России о восстановлении экономик через возобновление туризма, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
Президент России Владимир Путин и лидеры 17 государств АТР по итогам XVI Восточноазиатского саммита, который прошел в дистанционном формате, приняли совместное заявление о восстановлении экономик через возобновление туризма. Разработка документа была инициирована Ростуризмом в феврале 2021 года в рамках консультаций по туризму стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
"Россия выступила лидером дискуссии о стратегической роли туризма для экономик стран АСЕАН и о важности перезапуска международного туризма с учетом сложившейся ситуации. Работа над документом продолжалась в течение всего года Ростуризмом совместно с МИД России, а также с профильными ведомствами Индии и Таиланда. Итоговую версию поддержали все страны-члены Восточноазиатского саммита", - отметили в пресс-службе ведомства.
"Вопрос возобновления международного туризма является одним из ключевых для восстановления экономик стран АТР в условиях текущего кризиса, связанного с пандемией. У нас уже есть опыт успешного запуска безопасных поездок с рядом популярных у россиян стран. И сейчас наша общая задача – запустить безопасные международные поездки в регионе. Это, в первую очередь, поможет Дальневосточным регионам России восстановить доходы отрасли и в целом – ускорить восстановление своих экономик. По всем этим вопросам мы находимся в постоянном диалоге с нашими коллегами", - указала Догузова.
Восточноазиатский саммит (ВАС) – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ее диалоговых партнеров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.