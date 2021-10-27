https://ria.ru/20211027/turisty-1756562208.html

В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни

В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни

Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук призвал местных жителей остаться дома в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:00

2021-10-27T19:00

2021-10-27T19:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук призвал местных жителей остаться дома в предстоящие нерабочие дни, а туристов – отложить поездки, сообщает областной оперштаб."Прошу тех, кто собрался посетить Псковскую область, изучите внимательно те ограничительные меры, которые введены у нас в регионе. Вероятно, вы не сможете реализовать свои планы и посетить всё то, что хотелось. Перенесите поездку", - сказал Нестерук, слова которого приводятся на официальной странице оперштаба в соцсети "ВКонтакте".По оценке главы регионального управления Роспотребнадзора, массовый приезд туристов в Псковскую область может привести к дополнительным случаям коронавируса. Также к росту заболеваемости могут привести поездки местных жителей за пределы региона, откуда они могут привезти инфекцию, отметил он."Лучше скорректировать свои планы и остаться дома с семьёй", - посоветовал главный санитарный врач жителям Псковской области.В Псковской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев и концертных организаций. Номерной фонд гостиниц в этот период должен быть заполнен не более чем на 50%, а заведениям общепита предписано завершать работу в 23.00 мск.

https://ria.ru/20211027/peskov-1756457171.html

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общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии