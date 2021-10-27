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https://ria.ru/20211027/turisty-1756562208.html
В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни
В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни
Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук призвал местных жителей остаться дома в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:00
2021-10-27T19:00
распространение коронавируса
общество
псковская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
новости - туризм
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук призвал местных жителей остаться дома в предстоящие нерабочие дни, а туристов – отложить поездки, сообщает областной оперштаб."Прошу тех, кто собрался посетить Псковскую область, изучите внимательно те ограничительные меры, которые введены у нас в регионе. Вероятно, вы не сможете реализовать свои планы и посетить всё то, что хотелось. Перенесите поездку", - сказал Нестерук, слова которого приводятся на официальной странице оперштаба в соцсети "ВКонтакте".По оценке главы регионального управления Роспотребнадзора, массовый приезд туристов в Псковскую область может привести к дополнительным случаям коронавируса. Также к росту заболеваемости могут привести поездки местных жителей за пределы региона, откуда они могут привезти инфекцию, отметил он."Лучше скорректировать свои планы и остаться дома с семьёй", - посоветовал главный санитарный врач жителям Псковской области.В Псковской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев и концертных организаций. Номерной фонд гостиниц в этот период должен быть заполнен не более чем на 50%, а заведениям общепита предписано завершать работу в 23.00 мск.
https://ria.ru/20211027/peskov-1756457171.html
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общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:00 27.10.2021
 
В Псковской области попросили отложить поездки в регион в нерабочие дни

Псковский Роспотребнадзор попросил туристов отложить поездки в регион в нерабочие дни

© Depositphotos / AnnMaySnzВарлаамовская башня Псковской крепости
Варлаамовская башня Псковской крепости - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / AnnMaySnz
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук призвал местных жителей остаться дома в предстоящие нерабочие дни, а туристов – отложить поездки, сообщает областной оперштаб.
"Прошу тех, кто собрался посетить Псковскую область, изучите внимательно те ограничительные меры, которые введены у нас в регионе. Вероятно, вы не сможете реализовать свои планы и посетить всё то, что хотелось. Перенесите поездку", - сказал Нестерук, слова которого приводятся на официальной странице оперштаба в соцсети "ВКонтакте".
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По оценке главы регионального управления Роспотребнадзора, массовый приезд туристов в Псковскую область может привести к дополнительным случаям коронавируса. Также к росту заболеваемости могут привести поездки местных жителей за пределы региона, откуда они могут привезти инфекцию, отметил он.
"Лучше скорректировать свои планы и остаться дома с семьёй", - посоветовал главный санитарный врач жителям Псковской области.
В Псковской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев и концертных организаций. Номерной фонд гостиниц в этот период должен быть заполнен не более чем на 50%, а заведениям общепита предписано завершать работу в 23.00 мск.
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Распространение коронавирусаОбществоПсковская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоНовости - ТуризмТуризмРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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