https://ria.ru/20211027/turisty-1756524058.html

"Главкосмос" подписал контракт с четырьмя туристами

"Главкосмос" подписал контракт с четырьмя туристами - РИА Новости, 27.10.2021

"Главкосмос" подписал контракт с четырьмя туристами

"Главкосмос" заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях "Союз" в 2024 году, заявил генеральный директор компании Дмитрий РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:35

2021-10-27T16:35

2021-10-27T18:26

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международная космическая станция (мкс)

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Главкосмос" заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях "Союз" в 2024 году, заявил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов."Сегодня "Главкосмос" подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты", — сказал он на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.Лоскутов добавил, что компания получила много запросов.В июне стало известно, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5,056 миллиарда рублей изготовит к 2024 году два пилотируемых корабля "Союз" для полетов космических туристов. В мае гендиректор "Главкосмоса" отметил, что компания создает опережающий задел из кораблей "Союз" с первым возможным полетом в конце 2023 года.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС доставили семь туристов, в том числе дважды — американца Чарльза Симони. В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле "Союз МС-20" полетят японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.

https://ria.ru/20210926/soyuz-1751878850.html

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космос - риа наука, новости - туризм, главкосмос, россия, международная космическая станция (мкс), дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")