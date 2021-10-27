https://ria.ru/20211027/tsifrovizatsiya-1756432995.html

Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова

Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021

Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова

Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:40

2021-10-27T10:40

2021-10-27T10:46

экономика

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Цифровизация государственного управления и администрирования, по нашим оценкам и по оценкам экспертов. приведет к троекратному сокращению теневого рынка", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

https://ria.ru/20211027/golikova-1756431235.html

россия

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экономика, татьяна голикова, россия