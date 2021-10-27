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Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова
Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:40
2021-10-27T10:46
экономика
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Цифровизация государственного управления и администрирования, по нашим оценкам и по оценкам экспертов. приведет к троекратному сокращению теневого рынка", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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экономика, татьяна голикова, россия
10:40 27.10.2021 (обновлено: 10:46 27.10.2021)
 
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова

Голикова: цифровизация госуправления приведет к троекратному сокращению теневого рынка

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Цифровизация государственного управления и администрирования, по нашим оценкам и по оценкам экспертов. приведет к троекратному сокращению теневого рынка", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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