https://ria.ru/20211027/tsifrovizatsiya-1756432995.html
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова
Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:40
2021-10-27T10:40
2021-10-27T10:46
экономика
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Цифровизация государственного управления и администрирования, по нашим оценкам и по оценкам экспертов. приведет к троекратному сокращению теневого рынка", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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экономика, татьяна голикова, россия
10:40 27.10.2021 (обновлено: 10:46 27.10.2021)
Цифровизация приведет к сокращению теневого рынка, заявила Голикова
Голикова: цифровизация госуправления приведет к троекратному сокращению теневого рынка