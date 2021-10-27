https://ria.ru/20211027/tekhnologii-1756542373.html

В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать

В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать - РИА Новости, 27.10.2021

В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать

QR-код, с помощью которого можно оплатить товар или услугу в Системе быстрых платежей (СБП), представляет собой надежную ссылку, которую невозможно подделать,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:46

2021-10-27T17:46

2021-10-27T17:46

экономика

технологии

система быстрых платежей (сбп)

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. QR-код, с помощью которого можно оплатить товар или услугу в Системе быстрых платежей (СБП), представляет собой надежную ссылку, которую невозможно подделать, заявил глава Национальной системы платежных карт (расчетно-клирингового центра СБП) Владимир Комлев."QR-код для оплаты через СБП представляет собой ссылку, составленную в операционном платежном и клиринговом центре Системы быстрых платежей – НСПК. Ее невозможно подделать", - сказал он журналистам.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, система быстрых платежей (сбп), россия