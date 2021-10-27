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В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать
В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать - РИА Новости, 27.10.2021
В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать
QR-код, с помощью которого можно оплатить товар или услугу в Системе быстрых платежей (СБП), представляет собой надежную ссылку, которую невозможно подделать,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:46
2021-10-27T17:46
2021-10-27T17:46
экономика
технологии
система быстрых платежей (сбп)
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. QR-код, с помощью которого можно оплатить товар или услугу в Системе быстрых платежей (СБП), представляет собой надежную ссылку, которую невозможно подделать, заявил глава Национальной системы платежных карт (расчетно-клирингового центра СБП) Владимир Комлев."QR-код для оплаты через СБП представляет собой ссылку, составленную в операционном платежном и клиринговом центре Системы быстрых платежей – НСПК. Ее невозможно подделать", - сказал он журналистам.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
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РИА Новости
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экономика, технологии, система быстрых платежей (сбп), россия
В СБП заявили, что QR-код для оплаты нельзя подделать
В СБП заявили, что QR-код, которым можно произвести оплату, невозможно подделать