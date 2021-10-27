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В Подмосковье после гибели младенца от упавшего дерева возбудили дело
В Подмосковье после гибели младенца от упавшего дерева возбудили дело - РИА Новости, 27.10.2021
В Подмосковье после гибели младенца от упавшего дерева возбудили дело
В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту падения дерева на коляску с младенцем – девочка в итоге погибла, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:15
2021-10-27T16:15
2021-10-27T16:15
происшествия
талдом
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту падения дерева на коляску с младенцем – девочка в итоге погибла, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Инцидент произошел в Талдоме еще в минувшую пятницу - в тот день в области сильный ветер повалил более 90 деревьев."По факту гибели ребенка в результате упавшего на коляску дерева возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)", - сказала Врадий.По ее словам, родители незамедлительно обратились за медицинской помощью, а ребенок был госпитализирован и впоследствии скончался в больнице.
https://ria.ru/20211027/derevo-1756500476.html
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происшествия, талдом, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье после гибели младенца от упавшего дерева возбудили дело
В Талдоме после гибели левочки от упавшего дерева возбудили дело о халатности