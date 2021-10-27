https://ria.ru/20211027/sudno-1758456584.html

Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой

Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой - РИА Новости, 10.11.2021

Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой

Двадцать шесть судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы в зимний период, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.11.2021

2021-10-27T11:38

2021-10-27T11:38

2021-11-10T18:43

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Двадцать шесть судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы в зимний период, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для сохранения хорошей видимости в любую погоду судна оснащены незамерзающими лобовыми стеклами. В зависимости от модификации в салоне можно разместить от одного до трех пострадавших в сопровождении дежурной смены и необходимые средства спасения – лестницу, спасательные доски, надувные устройства спасения из ледяной полыньи."К работе в зимний период подготовлены и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. Каждый укомплектован всеми необходимыми спасательными средствами, устройством с самозатягивающейся петлей для спасения животных, медицинским оборудованием для оказания первой помощи и надувной мотолодкой. В составе экипажа – от трех до пяти спасателей", - говорится в сообщении.Уточняется, что московские спасатели на воде и водолазы проходят дополнительную подготовку: оттачивают навыки управления судном на воздушной подушке, спасения из ледяной полыньи и оказания первой помощи пострадавшему.Сообщается, что в Москве действуют 24 поисково-спасательные станции. На них служат почти 370 спасателей на воде.

https://ria.ru/20211026/churilikha-1756366271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы