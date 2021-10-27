https://ria.ru/20211027/sudno-1758456584.html
Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой
Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой - РИА Новости, 10.11.2021
Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой
Двадцать шесть судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы в зимний период, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.11.2021
2021-10-27T11:38
2021-10-27T11:38
2021-11-10T18:43
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Двадцать шесть судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы в зимний период, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для сохранения хорошей видимости в любую погоду судна оснащены незамерзающими лобовыми стеклами. В зависимости от модификации в салоне можно разместить от одного до трех пострадавших в сопровождении дежурной смены и необходимые средства спасения – лестницу, спасательные доски, надувные устройства спасения из ледяной полыньи."К работе в зимний период подготовлены и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. Каждый укомплектован всеми необходимыми спасательными средствами, устройством с самозатягивающейся петлей для спасения животных, медицинским оборудованием для оказания первой помощи и надувной мотолодкой. В составе экипажа – от трех до пяти спасателей", - говорится в сообщении.Уточняется, что московские спасатели на воде и водолазы проходят дополнительную подготовку: оттачивают навыки управления судном на воздушной подушке, спасения из ледяной полыньи и оказания первой помощи пострадавшему.Сообщается, что в Москве действуют 24 поисково-спасательные станции. На них служат почти 370 спасателей на воде.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Двадцать шесть судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы
в зимний период, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Двадцать шесть судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах столицы в зимний период. Судна на воздушной подушке используют для спасения пострадавших на воде на акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах столицы. Они способны передвигаться по воде, заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для сохранения хорошей видимости в любую погоду судна оснащены незамерзающими лобовыми стеклами. В зависимости от модификации в салоне можно разместить от одного до трех пострадавших в сопровождении дежурной смены и необходимые средства спасения – лестницу, спасательные доски, надувные устройства спасения из ледяной полыньи.
"К работе в зимний период подготовлены и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. Каждый укомплектован всеми необходимыми спасательными средствами, устройством с самозатягивающейся петлей для спасения животных, медицинским оборудованием для оказания первой помощи и надувной мотолодкой. В составе экипажа – от трех до пяти спасателей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что московские спасатели на воде и водолазы проходят дополнительную подготовку: оттачивают навыки управления судном на воздушной подушке, спасения из ледяной полыньи и оказания первой помощи пострадавшему.
Сообщается, что в Москве действуют 24 поисково-спасательные станции. На них служат почти 370 спасателей на воде.