https://ria.ru/20211027/sudan-1756516670.html

В Судане восстановят работу аэропорта Хартума

В Судане восстановят работу аэропорта Хартума - РИА Новости, 27.10.2021

В Судане восстановят работу аэропорта Хартума

Управление гражданской авиации Судана отменило принятое во вторник решение о приостановке всех рейсов в аэропорт столицы Хартума до 30 октября, говорится в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:04

2021-10-27T16:04

2021-10-27T16:04

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хартум (город)

судан

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абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Управление гражданской авиации Судана отменило принятое во вторник решение о приостановке всех рейсов в аэропорт столицы Хартума до 30 октября, говорится в заявлении воздушной гавани.“Управление гражданской авиации Судана опубликовало извещение пилотам об отмене предыдущего распоряжения, согласно которому все рейсы приостановлены”, - сообщило ведомство в среду на странице Международного аэропорта Хартума в Facebook.Управление во вторник объявило о решении приостановить все рейсы в Международный аэропорт Хартума и из него с 26 октября и до 02.00 30 октября по местному времени (03.00 мск).Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира. -0-

https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html

https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html

хартум (город)

судан

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в мире, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок