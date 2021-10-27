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Молдавия ведет переговоры о закупке "Спутника V"
Молдавия ведет переговоры о закупке "Спутника V" - РИА Новости, 27.10.2021
Молдавия ведет переговоры о закупке "Спутника V"
Власти Молдавии ведут переговоры о закупке партии вакцины "Спутник V" и надеются скорее подписать контракт с РФ, сообщила на брифинге в среду глава минздрава... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:45
2021-10-27T11:45
2021-10-27T11:45
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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Власти Молдавии ведут переговоры о закупке партии вакцины "Спутник V" и надеются скорее подписать контракт с РФ, сообщила на брифинге в среду глава минздрава Алла Немеренко.Ранее Молдавия получила несколько партий российской вакцины в виде гуманитарной помощи."Министерство здравоохранения Молдавии ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V". Для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели доступ к вакцине. Мы надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке", - заявила Немеренко.Она отметила, что власти намерены предоставить гражданам республики доступ ко всем вариантам вакцин, чтобы они смогли сами выбрать препарат для иммунизации.Вакцинация в Молдавии началась 2 марта. На сегодняшний день минздрав вакцинирует всех желающих без ограничения. Процесс завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.
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в мире, молдавия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Молдавия ведет переговоры о закупке "Спутника V"
Власти Молдавии ведут переговоры о закупке партии российской вакцины "Спутник V"
КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости.
Власти Молдавии
ведут переговоры о закупке партии вакцины "Спутник V" и надеются скорее подписать контракт с РФ
, сообщила на брифинге в среду глава минздрава Алла Немеренко.
Ранее Молдавия получила несколько партий российской вакцины в виде гуманитарной помощи.
"Министерство здравоохранения Молдавии ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V". Для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели доступ к вакцине. Мы надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке", - заявила Немеренко.
Она отметила, что власти намерены предоставить гражданам республики доступ ко всем вариантам вакцин, чтобы они смогли сами выбрать препарат для иммунизации.
Вакцинация в Молдавии началась 2 марта. На сегодняшний день минздрав вакцинирует всех желающих без ограничения. Процесс завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.