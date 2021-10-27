https://ria.ru/20211027/spasenie-1756519135.html

"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция"

"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция" - РИА Новости, 27.10.2021

"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция"

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поблагодарила РФ за спасение экипажа судна "Люция", в который входило 20 граждан Украины, соответствующее РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:14

2021-10-27T16:14

2021-10-27T16:14

в мире

камерун

румыния

панама

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 27 окт -– РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поблагодарила РФ за спасение экипажа судна "Люция", в который входило 20 граждан Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Во вторник моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13.00. Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, по одному РФ и Румынии. Все члены экипажа "Люции" здоровы и невредимы."Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности. Уверены, что с этими словами благодарности к российской стороне должна была обратиться не только наша партия, должно было отреагировать и высшее политическое руководство Украины", - говорится в заявлении.В политсиле уверены, что молчание украинской власти по этому поводу демонстрирует не негативное отношение к соседней России, "а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан"."Таким образом официальный Киев лишь подчеркнул сознательно избранную им тактику, когда все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются западными "партнерами" ‒ реальными хозяевами Украины. И это стало очередным свидетельством самостоятельного и полного отказа нашей страны от суверенитета и субъектности на международной арене", - считают в партии.

https://ria.ru/20211026/piraty-1756364131.html

камерун

румыния

панама

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Кадры высадки российской группы антитеррора на захваченное пиратами судно в Атлантике Минобороны РФ опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов возле побережья Африки. Как сообщало ведомство, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе. 2021-10-27T16:14 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, камерун, румыния, панама, оппозиционная платформа - за жизнь, россия