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"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция"
"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция" - РИА Новости, 27.10.2021
"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция"
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поблагодарила РФ за спасение экипажа судна "Люция", в который входило 20 граждан Украины, соответствующее РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:14
2021-10-27T16:14
в мире
камерун
румыния
панама
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 27 окт -– РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поблагодарила РФ за спасение экипажа судна "Люция", в который входило 20 граждан Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Во вторник моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13.00. Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, по одному РФ и Румынии. Все члены экипажа "Люции" здоровы и невредимы."Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности. Уверены, что с этими словами благодарности к российской стороне должна была обратиться не только наша партия, должно было отреагировать и высшее политическое руководство Украины", - говорится в заявлении.В политсиле уверены, что молчание украинской власти по этому поводу демонстрирует не негативное отношение к соседней России, "а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан"."Таким образом официальный Киев лишь подчеркнул сознательно избранную им тактику, когда все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются западными "партнерами" ‒ реальными хозяевами Украины. И это стало очередным свидетельством самостоятельного и полного отказа нашей страны от суверенитета и субъектности на международной арене", - считают в партии.
https://ria.ru/20211026/piraty-1756364131.html
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Кадры высадки российской группы антитеррора на захваченное пиратами судно в Атлантике
Минобороны РФ опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов возле побережья Африки. Как сообщало ведомство, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе.
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в мире, камерун, румыния, панама, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
16:14 27.10.2021
 
"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция"

"Оппозиционная платформа" поблагодарила Россию за спасение судна "Люция" от пиратов

© Фото : Минобороны РоссииРоссийские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки
Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 окт -– РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поблагодарила РФ за спасение экипажа судна "Люция", в который входило 20 граждан Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Во вторник моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13.00. Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, по одному РФ и Румынии. Все члены экипажа "Люции" здоровы и невредимы.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности. Уверены, что с этими словами благодарности к российской стороне должна была обратиться не только наша партия, должно было отреагировать и высшее политическое руководство Украины", - говорится в заявлении.
В политсиле уверены, что молчание украинской власти по этому поводу демонстрирует не негативное отношение к соседней России, "а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан".
"Таким образом официальный Киев лишь подчеркнул сознательно избранную им тактику, когда все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются западными "партнерами" ‒ реальными хозяевами Украины. И это стало очередным свидетельством самостоятельного и полного отказа нашей страны от суверенитета и субъектности на международной арене", - считают в партии.
Военнослужащие группы антитеррора большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков во время операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна Люция в Гвинейском заливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 18:14
Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов
 
В миреКамерунРумынияПанамаОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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