https://ria.ru/20211027/sothebys-1756518116.html

Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов

Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов - РИА Новости, 27.10.2021

Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов

В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошел пресс-показ избранных работ художников XIX и XX веков, организованный аукционным домом Sotheby's, в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:11

2021-10-27T16:11

2021-10-27T16:11

культура

sotheby's

государственный музей архитектуры имени щусева

выставки

новости культуры

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошел пресс-показ избранных работ художников XIX и XX веков, организованный аукционным домом Sotheby's, в преддверии русских торгов, которые состоятся в Лондоне в ноябре, передает корреспондент РИА Новости.Русские торги попробуют повторить успех прошлогодних аукционов Sotheby's, которые принесли в общей сложности 19,3 миллиона долларов (это больше, чем сумма, которую показали все остальные лондонские аукционные дома, торгующие русским искусством, вместе взятые). В 2020 году выручка русских торгов Sotheby's составила 40 миллионов долларов.Центральным лотом торгов и экспонатом выставки стал "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (1912) (эстимейт - 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов). Созданная одним из ярчайших представителей русского искусства начала XX века, эта картина знаменует собой важный этап на творческом пути художника.На выставке также представлена работа Петра Кончаловского "Натюрморт с чайником и подносом", написанная автором в 1910-1912 годах (эстимейт - 280–350 тысяч фунтов стерлингов). В начале 1910-х годов Кончаловский, находившийся под сильным влиянием творчества постимпрессионистов и фовистов, обратился к жанру натюрморта, однако в свои сюжеты он включал изделиями русского народного промысла.Еще одним экспонатом московской выставки стала картина Николая Рериха "Горница в тереме Садко" (1920) (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов), созданная художником к не случившейся постановке Сергея Дягилева и Томаса Бичема. В 1920 году опера Римского-Корсакова должна была идти в лондонском Ковент-Гардене, но до премьеры дело так и не дошло.На выставке Sotheby's были также представлены топ-лоты из частной коллекции послевоенного советского искусства. Выставляемая на торги коллекция является одним из самых больших частных собраний послевоенного советского искусства, находящихся за пределами России.Среди экспонатов, в частности, работа Эрика Булатова "Городская картина", созданная в 1975 году (эстимейт - 150–200 тысяч фунтов стерлингов), а также картина Дмитрия Краснопевцева "Композиция", созданная в 1973 году (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов).Выставка доступна для посетителей 28 октября (с 11 до 21 часа) и 29 октября (с 11 до 14 часов).

https://ria.ru/20211008/botticelli-1753637996.html

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sotheby's , государственный музей архитектуры имени щусева, выставки, новости культуры