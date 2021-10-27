Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов
Sotheby's перед русскими торгами представил в Москве работы художников XIX-XX веков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с яблоками", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошел пресс-показ избранных работ художников XIX и XX веков, организованный аукционным домом Sotheby's, в преддверии русских торгов, которые состоятся в Лондоне в ноябре, передает корреспондент РИА Новости.
Русские торги попробуют повторить успех прошлогодних аукционов Sotheby's, которые принесли в общей сложности 19,3 миллиона долларов (это больше, чем сумма, которую показали все остальные лондонские аукционные дома, торгующие русским искусством, вместе взятые). В 2020 году выручка русских торгов Sotheby's составила 40 миллионов долларов.
Центральным лотом торгов и экспонатом выставки стал "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (1912) (эстимейт - 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов). Созданная одним из ярчайших представителей русского искусства начала XX века, эта картина знаменует собой важный этап на творческом пути художника.
На выставке также представлена работа Петра Кончаловского "Натюрморт с чайником и подносом", написанная автором в 1910-1912 годах (эстимейт - 280–350 тысяч фунтов стерлингов). В начале 1910-х годов Кончаловский, находившийся под сильным влиянием творчества постимпрессионистов и фовистов, обратился к жанру натюрморта, однако в свои сюжеты он включал изделиями русского народного промысла.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Николая Рериха "Горница в тереме Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Картина Николая Рериха "Горница в тереме Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Еще одним экспонатом московской выставки стала картина Николая Рериха "Горница в тереме Садко" (1920) (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов), созданная художником к не случившейся постановке Сергея Дягилева и Томаса Бичема. В 1920 году опера Римского-Корсакова должна была идти в лондонском Ковент-Гардене, но до премьеры дело так и не дошло.
На выставке Sotheby's были также представлены топ-лоты из частной коллекции послевоенного советского искусства. Выставляемая на торги коллекция является одним из самых больших частных собраний послевоенного советского искусства, находящихся за пределами России.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Сергея Судейкина "Эскиз декорации к опере "Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
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Картина Сергея Судейкина "Эскиз декорации к опере "Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Алексея Харламова "Подружки", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
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Картина Алексея Харламова "Подружки", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
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Генеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
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Картина Сергея Судейкина "Эскиз декорации к опере "Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
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Картина Алексея Харламова "Подружки", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
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Генеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
Среди экспонатов, в частности, работа Эрика Булатова "Городская картина", созданная в 1975 году (эстимейт - 150–200 тысяч фунтов стерлингов), а также картина Дмитрия Краснопевцева "Композиция", созданная в 1973 году (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов).
Выставка доступна для посетителей 28 октября (с 11 до 21 часа) и 29 октября (с 11 до 14 часов).