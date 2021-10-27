Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/sothebys-1756518116.html
Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов
Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов - РИА Новости, 27.10.2021
Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов
В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошел пресс-показ избранных работ художников XIX и XX веков, организованный аукционным домом Sotheby's, в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:11
2021-10-27T16:11
культура
sotheby's
государственный музей архитектуры имени щусева
выставки
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509431_0:74:3121:1830_1920x0_80_0_0_0344cdf64912c0505a7fde74c5ad4518.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошел пресс-показ избранных работ художников XIX и XX веков, организованный аукционным домом Sotheby's, в преддверии русских торгов, которые состоятся в Лондоне в ноябре, передает корреспондент РИА Новости.Русские торги попробуют повторить успех прошлогодних аукционов Sotheby's, которые принесли в общей сложности 19,3 миллиона долларов (это больше, чем сумма, которую показали все остальные лондонские аукционные дома, торгующие русским искусством, вместе взятые). В 2020 году выручка русских торгов Sotheby's составила 40 миллионов долларов.Центральным лотом торгов и экспонатом выставки стал "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (1912) (эстимейт - 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов). Созданная одним из ярчайших представителей русского искусства начала XX века, эта картина знаменует собой важный этап на творческом пути художника.На выставке также представлена работа Петра Кончаловского "Натюрморт с чайником и подносом", написанная автором в 1910-1912 годах (эстимейт - 280–350 тысяч фунтов стерлингов). В начале 1910-х годов Кончаловский, находившийся под сильным влиянием творчества постимпрессионистов и фовистов, обратился к жанру натюрморта, однако в свои сюжеты он включал изделиями русского народного промысла.Еще одним экспонатом московской выставки стала картина Николая Рериха "Горница в тереме Садко" (1920) (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов), созданная художником к не случившейся постановке Сергея Дягилева и Томаса Бичема. В 1920 году опера Римского-Корсакова должна была идти в лондонском Ковент-Гардене, но до премьеры дело так и не дошло.На выставке Sotheby's были также представлены топ-лоты из частной коллекции послевоенного советского искусства. Выставляемая на торги коллекция является одним из самых больших частных собраний послевоенного советского искусства, находящихся за пределами России.Среди экспонатов, в частности, работа Эрика Булатова "Городская картина", созданная в 1975 году (эстимейт - 150–200 тысяч фунтов стерлингов), а также картина Дмитрия Краснопевцева "Композиция", созданная в 1973 году (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов).Выставка доступна для посетителей 28 октября (с 11 до 21 часа) и 29 октября (с 11 до 14 часов).
https://ria.ru/20211008/botticelli-1753637996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509431_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_a534e3f9b2e5282946185ebf60fa6b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sotheby's , государственный музей архитектуры имени щусева, выставки, новости культуры
16:11 27.10.2021
 
Sotheby's представил в Москве лоты русских торгов

Sotheby's перед русскими торгами представил в Москве работы художников XIX-XX веков

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с яблоками", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Картина Кузьмы Петрова-Водкина Натюрморт с яблоками, представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошел пресс-показ избранных работ художников XIX и XX веков, организованный аукционным домом Sotheby's, в преддверии русских торгов, которые состоятся в Лондоне в ноябре, передает корреспондент РИА Новости.
Русские торги попробуют повторить успех прошлогодних аукционов Sotheby's, которые принесли в общей сложности 19,3 миллиона долларов (это больше, чем сумма, которую показали все остальные лондонские аукционные дома, торгующие русским искусством, вместе взятые). В 2020 году выручка русских торгов Sotheby's составила 40 миллионов долларов.
Центральным лотом торгов и экспонатом выставки стал "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (1912) (эстимейт - 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов). Созданная одним из ярчайших представителей русского искусства начала XX века, эта картина знаменует собой важный этап на творческом пути художника.
На выставке также представлена работа Петра Кончаловского "Натюрморт с чайником и подносом", написанная автором в 1910-1912 годах (эстимейт - 280–350 тысяч фунтов стерлингов). В начале 1910-х годов Кончаловский, находившийся под сильным влиянием творчества постимпрессионистов и фовистов, обратился к жанру натюрморта, однако в свои сюжеты он включал изделиями русского народного промысла.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Николая Рериха "Горница в тереме Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Картина Николая Рериха Палаты во дворце Садко, представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Картина Николая Рериха "Горница в тереме Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Еще одним экспонатом московской выставки стала картина Николая Рериха "Горница в тереме Садко" (1920) (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов), созданная художником к не случившейся постановке Сергея Дягилева и Томаса Бичема. В 1920 году опера Римского-Корсакова должна была идти в лондонском Ковент-Гардене, но до премьеры дело так и не дошло.
На выставке Sotheby's были также представлены топ-лоты из частной коллекции послевоенного советского искусства. Выставляемая на торги коллекция является одним из самых больших частных собраний послевоенного советского искусства, находящихся за пределами России.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Сергея Судейкина "Эскиз декорации к опере "Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Картина Сергея Судейкина Эскиз декорации к опере Садко, представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
1 из 3
Картина Сергея Судейкина "Эскиз декорации к опере "Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Алексея Харламова "Подружки", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
Картина Алексея Харламова Подружки, представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
2 из 3
Картина Алексея Харламова "Подружки", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
Генеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
3 из 3
Генеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Картина Сергея Судейкина "Эскиз декорации к опере "Садко", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Картина Алексея Харламова "Подружки", представленная на предаукционной выставке Sotheby's в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Генеральный директор Sotheby's Россия Ирина Степанова на презентации лотов русских торгов в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Среди экспонатов, в частности, работа Эрика Булатова "Городская картина", созданная в 1975 году (эстимейт - 150–200 тысяч фунтов стерлингов), а также картина Дмитрия Краснопевцева "Композиция", созданная в 1973 году (эстимейт - 40–60 тысяч фунтов стерлингов).
Выставка доступна для посетителей 28 октября (с 11 до 21 часа) и 29 октября (с 11 до 14 часов).
Картина Человек печали итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, которая выставлена на аукционной выставке Sotheby's в Гонконге - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 17:26Культура
Sotheby's объявил, что продаст редкую картину Сандро Боттичелли
 
КультураSotheby'sГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваВыставкиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом