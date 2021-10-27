https://ria.ru/20211027/sochi-1756558065.html

Отопительный сезон в Сочи начался раньше обычного из-за похолодания

Отопительный сезон в Сочи начался раньше обычного из-за похолодания - РИА Новости, 27.10.2021

Отопительный сезон в Сочи начался раньше обычного из-за похолодания

Отопительный сезон в Сочи начался раньше обычного - 27 октября, это связано с похолоданием в предгорных районах курорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МУП РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:40

2021-10-27T18:40

2021-10-27T18:40

общество

краснодарский край

сочи

жкх

алексей копайгородский

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СОЧИ, 27 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в Сочи начался раньше обычного - 27 октября, это связано с похолоданием в предгорных районах курорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МУП "Сочитеплоэнерго".Ранее глава муниципалитета Алексей Копайгородский отмечал в своём Telegram-канале, что подача тепла в социальные объекты, находящиеся в предгорных районах Сочи, осуществлялась по заявкам от организаций раньше установленного срока из-за низкой температуры воздуха.Позже мэр города подписал распоряжение, согласно которому тепло в дома всех сочинцев начнёт поступать не традиционно - с 15 ноября, а уже с 30 октября."В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и учитывая неблагоприятные погодные факторы... отопительный период 2021-2022 гг. на территории Сочи и федеральной территории "Сириус" стартует с 27 октября 2021 года",- сказала собеседница агентства.Она уточнила, что с 27 октября теплоснабжение поступит в жилые объекты, расположенные в предгорных районах курорта, а с 30 числа этого месяца тёплом обеспечат все дома Сочи. При этом в пресс-службе МУП "Сочитеплоэнерго" отметили, что отопительный сезон на курорте в 2021 году впервые за восемь лет начался не как обычно - в ноябре, а в октябре месяце.

https://ria.ru/20211026/sochi-1756266102.html

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общество, краснодарский край, сочи, жкх, алексей копайгородский