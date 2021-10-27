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Аэрофлот бесплатно перевезет лыжное снаряжение на внутренних рейсах
Аэрофлот бесплатно перевезет лыжное снаряжение на внутренних рейсах - РИА Новости, 27.10.2021
Аэрофлот бесплатно перевезет лыжное снаряжение на внутренних рейсах
Аэрофлот будет с 1 ноября по 15 мая на внутрироссийских рейсах предоставлять дополнительное место бесплатного багажа для одного комплекта лыжного снаряжения,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:01
2021-10-27T12:01
2021-10-27T12:01
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Аэрофлот будет с 1 ноября по 15 мая на внутрироссийских рейсах предоставлять дополнительное место бесплатного багажа для одного комплекта лыжного снаряжения, сообщает прсесс-служба авиаперевозчика.Один комплект лыжного снаряжения представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и / или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и / или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного (или сноубордического снаряжения) не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии свободной багажной ёмкости воздушного судна. Необходимо предварительное согласование с авиакомпанией не позднее 36 часов до вылета рейса.Услуга предоставляется на рейсах Аэрофлота и дочерних авиакомпаний под коммерческим управлением Аэрофлота. Не предоставляется услуга на рейсах SU3000-5399 (в том числе на совместных рейсах Аэрофлота и рейсах авиакомпании "Победа") и при перелётах по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.Как отмечает пресс-служба, акция направлена на поддержание интереса пассажиров Аэрофлота к зимним видам спорта и их стремления вести здоровый образ жизни.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Аэрофлот будет с 1 ноября по 15 мая на внутрироссийских рейсах предоставлять дополнительное место бесплатного багажа для одного комплекта лыжного снаряжения, сообщает прсесс-служба авиаперевозчика.
Один комплект лыжного снаряжения представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и / или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и / или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.
Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного (или сноубордического снаряжения) не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии свободной багажной ёмкости воздушного судна. Необходимо предварительное согласование с авиакомпанией не позднее 36 часов до вылета рейса.
Услуга предоставляется на рейсах Аэрофлота
и дочерних авиакомпаний под коммерческим управлением Аэрофлота. Не предоставляется услуга на рейсах SU3000-5399 (в том числе на совместных рейсах Аэрофлота и рейсах авиакомпании "Победа") и при перелётах по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.
Как отмечает пресс-служба, акция направлена на поддержание интереса пассажиров Аэрофлота к зимним видам спорта и их стремления вести здоровый образ жизни.