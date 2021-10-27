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Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 27.10.2021
Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:42
2021-10-27T13:42
2021-10-27T13:54
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции, сообщила пресс-служба Минздрава России.Мурашко и Горовиц в среду в рамках телефонных переговоров обсудили вопросы противодействия пандемии."Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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израиль, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:42 27.10.2021 (обновлено: 13:54 27.10.2021)
Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
Главы минздравов России и Израиля обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19