https://ria.ru/20211027/sertifikaty-1756479798.html

Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 27.10.2021

Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:42

2021-10-27T13:42

2021-10-27T13:54

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции, сообщила пресс-служба Минздрава России.Мурашко и Горовиц в среду в рамках телефонных переговоров обсудили вопросы противодействия пандемии."Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу", - говорится в сообщении.

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