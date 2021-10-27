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Вылетевший в Москву самолет Egypt Air приземлился в Каире
Вылетевший в Москву самолет Egypt Air приземлился в Каире - РИА Новости, 27.10.2021
Вылетевший в Москву самолет Egypt Air приземлился в Каире
Пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва приземлился в аэропорту египетской столицы, следует из данных сервиса FlightRadar. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:18
2021-10-27T13:18
2021-10-27T13:34
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КАИР, 27 окт – РИА Новости. Пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва приземлился в аэропорту египетской столицы, следует из данных сервиса FlightRadar.Ранее стало известно, что пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва возвращается в аэропорт вылета. Это следует из данных сервиса Flightradar24.Причины возвращения неизвестны.Позднее Egypt Air подтвердила, что самолет благополучно приземлился после возврата в Каир, причины выясняются, заявил РИА Новости источник в авиакомпании."Самолет Egypt Air, направлявшийся в Москву, спустя час после взлета вернулся в Каир. Он успешно приземлился. Причины происшедшего выясняются", - сообщил источник в авиакомпании.Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово", куда он должен был приземлиться, в Москве его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.
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в мире, египет, москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм
13:18 27.10.2021 (обновлено: 13:34 27.10.2021)
Вылетевший в Москву самолет Egypt Air приземлился в Каире
Вылетевший в Москву пассажирский самолет Egypt Air приземлился в Каире
КАИР, 27 окт – РИА Новости.
Пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир
-Москва приземлился в аэропорту египетской столицы, следует из данных сервиса FlightRadar
.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва возвращается в аэропорт вылета. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Причины возвращения неизвестны.
Позднее Egypt Air подтвердила, что самолет благополучно приземлился после возврата в Каир, причины выясняются, заявил РИА Новости источник в авиакомпании.
"Самолет Egypt Air, направлявшийся в Москву, спустя час после взлета вернулся в Каир. Он успешно приземлился. Причины происшедшего выясняются", - сообщил источник в авиакомпании.
Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово
", куда он должен был приземлиться, в Москве
его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.