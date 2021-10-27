https://ria.ru/20211027/sammit-1756459350.html
Восточноазиатский саммит с участием Владимира Путина. Трансляция
Восточноазиатский саммит с участием Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 27.10.2021
Восточноазиатский саммит с участием Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в XVI Восточноазиатском саммите. Главная тема мероприятия — вопросы восстановления экономик и преодоление последствий пандемии... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:01
2021-10-27T15:01
2021-10-27T15:01
владимир путин
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Владимир Путин участвует в XVI Восточноазиатском саммите. Главная тема мероприятия — вопросы восстановления экономик и преодоление последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Путин принимает участие в XVI Восточноазиатском саммите
LIVE: Путин принимает участие в XVI Восточноазиатском саммите
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РИА Новости
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96
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владимир путин, видео
Восточноазиатский саммит с участием Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в XVI Восточноазиатском саммите. Главная тема мероприятия — вопросы восстановления экономик и преодоление последствий пандемии коронавируса.
2021-10-27T15:01
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PT9M11S
Восточноазиатский саммит с участием Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин участвует в XVI Восточноазиатском саммите. Главная тема мероприятия — вопросы восстановления экономик и преодоление последствий пандемии коронавируса.